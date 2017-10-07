В Зее в пожаре погибла пожилая женщина

В пятницу вечером, 6 октября, в Зее загорелся жилой деревянный дом по улице Мухина. Пожарные прибыли через шесть минут после того, как поступила информация о пожаре. Но из-за позднего сообщения о случившемся к моменту, когда специалисты оказались на месте, строение уже горело открытым пламенем и было полностью охвачено огнем.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в амурском управлении МЧС, на место происшествия выехали две пожарные части – 11 человек и три единицы техники. К моменту их прибытия дом горел изнутри по всей площади. На то, чтобы полностью ликвидировать открытое горение, у спасателей ушло 11 минут.

В доме было обнаружено тело женщины 1946 года рождения. В настоящее время устанавливаются причины ее смерти, а также причины и виновник возгорания.