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В Зее в пожаре погибла пожилая женщина

В Зее в пожаре погибла пожилая женщина

В пятницу вечером, 6 октября, в Зее загорелся жилой деревянный дом по улице Мухина. Пожарные прибыли через шесть минут после того, как поступила информация о пожаре. Но из-за позднего сообщения о случившемся к моменту, когда специалисты оказались на месте, строение уже горело открытым пламенем и было полностью охвачено огнем.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в амурском управлении МЧС, на место происшествия выехали две пожарные части – 11 человек и три единицы техники. К моменту их прибытия дом горел изнутри по всей площади. На то, чтобы полностью ликвидировать открытое горение, у спасателей ушло 11 минут.

В доме было обнаружено тело женщины 1946 года рождения. В настоящее время устанавливаются причины ее смерти, а также причины и виновник возгорания.

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#МЧС #пожары #происшествия

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