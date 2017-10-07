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сегодня, 09:57 10

Россия лидирует по уровню смертности мужчин до 65 лет

Россия оказалась на первом месте в Европе среди стран с наиболее высоким процентом смертности мужчин до 65 лет. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, пишет РИА Новости. Согласно исследованию, 43 % мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет.

Данные Всемирного банка основаны на исследовании численности населения ООН 2017 года. Исследование базируется на официальной статистике стран за 2015 год и собственной аналитике ООН, публикуется раз в два года и в следующий раз будет обнародовано в 2019 году.

Согласно данным Всемирного банка, 43 % мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет, на Украине и в Белоруссии этот показатель чуть ниже – 40 %, на четвертом месте Молдавия с 37 %, на пятом – Литва с 36 %. Также в списке стран с самыми высокими показателями мужской смертности Грузия, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния, Армения и Эстония.

Наименьший в Европе уровень мужской смертности в Исландии и Швейцарии – там показатель находится на уровне 10 %. Долгой продолжительностью жизни также могут похвастаться Швеция, Италия, Нидерланды, Мальта и Норвегия, где смертность мужчин до 65 лет не превышает 11 %. По продолжительности жизни лидируют Исландия, Кипр, Испания, Великобритания и Люксембург.

Профессор РАНХиГС Михаил Колонтай считает, что ситуация с мужской смертностью в России, Украине и Белоруссии отчасти объясняется ситуацией в 90-е годы прошлого века.

«Страны вышли из советской экономики, пережили тяжелые 90-е годы, и понятно, что уровень жизни мужского населения гораздо ниже оказался, чем в странах Европы, в той же Исландии, например, или в Швейцарии, где показатели – 10 % и 11 %, соответственно», – пояснил Михаил Колонтай.

Он отметил, что на продолжительность жизни мужчин влияют несколько факторов. «ВВП, у нас он не такой высокий на душу населения, также важны достаток, доступ к материальным благам, которые обеспечивают поддержание здоровья человека, второй фактор – это развитие медицины... Нельзя сказать, что у нас медицина – лучшая в Европе, третий фактор – это, конечно, культура – культура потребления и отношения к спорту, к заботе о своем здоровье», – заявил эксперт.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • архивная

    архивная
    3 часа назад

    Можно было и не написать,это известно многим,что по уровню жизни на последних местах,вот и смертность высокая.Площадь Японии по сравнению с Россией в 45 раз меньше,а население почти одинаковое,и продолжительность жизни в Японии 82,а в России 60-70 лет.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Ура! Мы первые! Слава Путину!

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    бодрячком

  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    Вот и хотят пенсионный возраст увеличить до 65 лет. Нет человека, пенсионный богаче

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    Не, ну а на кой хрен ты нужен после 65, трубу ты уже обслуживать не сможешь, ибо дряхлый, кормить тебя бездельника - смысл...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    На шлагбауме можно висеть с палкой. И Влада гонять))), чтоб трубу не прогрыз.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    20 минут назад

    Это результат демократических реформ. Спасибо Ельцину!

  • Алекс К

    Алекс К
    16 минут назад

    Елтцын умер давно,Путин 20 лет рулит тут уже. Спасибо Путину.

    Россия везде на первом месте,по наркотик,по смертности детей,по количеству самоубийств.

    Много где первая

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    5 минут назад

    С1997 года?

    » Алекс К , сегодня, 13:52

    Елтцын умер давно,Путин 20 лет рулит тут уже

    Да здравствует самое лучшее образование в мире

    Опять на второй год останешься,учись лучше!

  • Изумруд

    Изумруд
    3 минуты назад

    процветание так и прёт! слава путену!

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