Россия лидирует по уровню смертности мужчин до 65 лет

Данные Всемирного банка основаны на исследовании численности населения ООН 2017 года. Исследование базируется на официальной статистике стран за 2015 год и собственной аналитике ООН, публикуется раз в два года и в следующий раз будет обнародовано в 2019 году.

Согласно данным Всемирного банка, 43 % мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет, на Украине и в Белоруссии этот показатель чуть ниже – 40 %, на четвертом месте Молдавия с 37 %, на пятом – Литва с 36 %. Также в списке стран с самыми высокими показателями мужской смертности Грузия, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния, Армения и Эстония.

Наименьший в Европе уровень мужской смертности в Исландии и Швейцарии – там показатель находится на уровне 10 %. Долгой продолжительностью жизни также могут похвастаться Швеция, Италия, Нидерланды, Мальта и Норвегия, где смертность мужчин до 65 лет не превышает 11 %. По продолжительности жизни лидируют Исландия, Кипр, Испания, Великобритания и Люксембург.

Профессор РАНХиГС Михаил Колонтай считает, что ситуация с мужской смертностью в России, Украине и Белоруссии отчасти объясняется ситуацией в 90-е годы прошлого века.

«Страны вышли из советской экономики, пережили тяжелые 90-е годы, и понятно, что уровень жизни мужского населения гораздо ниже оказался, чем в странах Европы, в той же Исландии, например, или в Швейцарии, где показатели – 10 % и 11 %, соответственно», – пояснил Михаил Колонтай.

Он отметил, что на продолжительность жизни мужчин влияют несколько факторов. «ВВП, у нас он не такой высокий на душу населения, также важны достаток, доступ к материальным благам, которые обеспечивают поддержание здоровья человека, второй фактор – это развитие медицины... Нельзя сказать, что у нас медицина – лучшая в Европе, третий фактор – это, конечно, культура – культура потребления и отношения к спорту, к заботе о своем здоровье», – заявил эксперт.