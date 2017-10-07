Амурчанин хранил больше 7 килограммов марихуаны в заброшенном доме

Полицейские в Серышевском районе обнаружили растительную массу с признаками конопли в заброшенном доме одного из сёл. В ходе осмотра места стражи порядка изъяли три мешка наркотического средства. Исследование показало, что это марихуана общей массой более 7,5 килограмма.

Предварительно установлено, что мужчина 1983 года рождения на территории заброшенного участка собрал верхушечные части дикорастущей конопли, запрещённое вещество хранил в нежилом доме. Мужчина пояснил, что наркотик намеревался использовать для собственного потребления.

Следователями ОМВД России по Серышевскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». По этой статье максимальное наказание – 10 лет лишения свободы, сообщает амурское управление МВД.