Амурчанин и бывший амурчанин прошли во второй тур рэп-проекта «Голос улиц»

На проект «Голос улиц» прислали более 45 тысяч заявок. В течение трех недель музыкальные редакторы проекта выбрали 300, которые прошли в следующий этап. Все эти видео опубликованы на специальной открытой странице на сайте телеканала «Пятница». Все желающие могут проголосовать за любую понравившуюся работу.

Среди участников второго тура благовещенец Андрей Кривша. Второй амурчанин уже живет в Москве, но землякам он хорошо известен. Евгений Бровкин раньше прославился на юмористической ниве. Вместе с Ольгой Парфенюк он участвовал в украинском телешоу «Рассмеши комика», где амурчане выиграли максимально возможную сумму – 50 тысяч гривен. Кроме того, он был участником команды КВН «Азбука», игравшей в телевизионных лигах.

В конкурсе «Голос улиц» из 300 участников отберут 100, которых пригласят в Москву для демонстрации мастерства и выступления перед Василием и Александром, известными как Баста и Ресторатор, а также приглашенными членами жюри.