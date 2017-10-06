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Бывший охотинспектор призывает защитить журавлей Константиновского района

Бывший охотинспектор призывает защитить журавлей Константиновского района
Фото: lentaregion.ru

Бывший охотинспектор из Константиновского района переживает за журавлей и жалуется на бездействие чиновников. Владимир Мормоль считает, что сотрудники амурского управления по охране животного мира должны оставлять журавлям кукурузу и проводить профилактические отжиги на территории амурского заказника.

По словам бывшего охотоведа, на территории заказника отжиги не проводят, а это может привезти к пожарам. В прошлом году здесь уже горела территория заказника. Кроме того, по словам Владимира Мормоля, сейчас фермеры Константиновского района используют новые комбайны при уборке полей, и журавлям совсем не остается кукурузы, которую так любят птицы.

Владимир Мормоль считает, что власти должны договориться с сельхозпредпринимателями, чтобы те оставляли им на участках кукурузу. В управлении по охране животного мира сообщили, что периодически оставляют зерноотходы для птиц. В этом году в Амурский заказник ничего не завозили. Птица была на месте пролетом. Кроме того, в управлении сообщили, что территория заказника сложная – расположена между двух населенных пунктов и окружена сельхозполями. Проводить отжиги в этом месте крайне сложно. И как только уберут урожай и будет благоприятная погода, профилактические мероприятия проведут.

Также на территории заказника организованы дежурные, которые уже задерживали виновников пожаров в Константиновском районе. Неравнодушный пенсионер намерен сообщить о проблемах журавлей президенту Владимиру Путину.

А в Ивановке озеро лотосов осталось без лебедей. Пётр и Феврония перебрались на соседнее озеро. Александр Титаренко, который и привез лебедей в Приамурье, объясняет переселение птиц тем, что их просто больше привлекло соседнее водное пространство. За пернатых подопечных Александр Титаренко не переживает: на этом озере достаточно корма, а для ночевки есть заросли камышей. В конце октября им снова придется поменять место жительства. Чтобы птицы не замерзли, для них на зиму готовят место в ивановском Доме природы.

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#животные #природа

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