Бывший охотинспектор призывает защитить журавлей Константиновского района

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Бывший охотинспектор из Константиновского района переживает за журавлей и жалуется на бездействие чиновников. Владимир Мормоль считает, что сотрудники амурского управления по охране животного мира должны оставлять журавлям кукурузу и проводить профилактические отжиги на территории амурского заказника.

По словам бывшего охотоведа, на территории заказника отжиги не проводят, а это может привезти к пожарам. В прошлом году здесь уже горела территория заказника. Кроме того, по словам Владимира Мормоля, сейчас фермеры Константиновского района используют новые комбайны при уборке полей, и журавлям совсем не остается кукурузы, которую так любят птицы.

Владимир Мормоль считает, что власти должны договориться с сельхозпредпринимателями, чтобы те оставляли им на участках кукурузу. В управлении по охране животного мира сообщили, что периодически оставляют зерноотходы для птиц. В этом году в Амурский заказник ничего не завозили. Птица была на месте пролетом. Кроме того, в управлении сообщили, что территория заказника сложная – расположена между двух населенных пунктов и окружена сельхозполями. Проводить отжиги в этом месте крайне сложно. И как только уберут урожай и будет благоприятная погода, профилактические мероприятия проведут.

Также на территории заказника организованы дежурные, которые уже задерживали виновников пожаров в Константиновском районе. Неравнодушный пенсионер намерен сообщить о проблемах журавлей президенту Владимиру Путину.

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