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6октября
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сегодня, 19:57 0

Бомбардировщики с амурской Украинки полетали над Чукоткой

Бомбардировщики с амурской авиабазы Украинка приняли участие в учениях на Чукотке. Экипажи ТУ-95 перебазировались с места дислокации на площадку в Анадыре. На одном из бортов побывал полпред президента Юрий Трутнев.

Всего в учении задействовано более 20 самолетов, пять аэродромов и два полигона в различных субъектах Российской Федерации от Калужской области до Камчатки. Учение проходит под руководством командующего Дальней авиацией. В ходе мероприятия летный состав отработает полеты на боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям и полеты с дозаправкой в воздухе.

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#военные #транспорт #учения

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