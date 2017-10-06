Бомбардировщики с амурской Украинки полетали над Чукоткой

Бомбардировщики с амурской авиабазы Украинка приняли участие в учениях на Чукотке. Экипажи ТУ-95 перебазировались с места дислокации на площадку в Анадыре. На одном из бортов побывал полпред президента Юрий Трутнев.

Всего в учении задействовано более 20 самолетов, пять аэродромов и два полигона в различных субъектах Российской Федерации от Калужской области до Камчатки. Учение проходит под руководством командующего Дальней авиацией. В ходе мероприятия летный состав отработает полеты на боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям и полеты с дозаправкой в воздухе.

Просмотров всего: 155

#военные #транспорт #учения

распечатать

Василий Кленин