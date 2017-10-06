В субботу начнется онлайн-голосование за народного участкового

В субботу, 7 октября, в Амурской области стартует онлайн-голосование за номинантов конкурса «Народный участковый», проводимого МВД России. Во второй – областной – этап прошли трое лучших участковых из Благовещенска, Белогорска и Свободного.

Конкурс проходит в три этапа. На первом этапе выбрали трех лучших участковых, это: майор полиции Андрей Силин из Белогорска, майор полиции Константин Бородовицын из Благовещенска; старший лейтенант полиции Дмитрий Ковалёв из Свободного.

7 октября 2017 года на официальном сайте УМВД России по Амурской области – 28.мвд.рф – будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, победителях первого этапа конкурса. Путем голосования граждане смогут выбрать победителя второго этапа, который будет представлять Приамурье на всероссийском уровне, сообщает пресс-служба областного управления МВД.