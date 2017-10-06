Попытка № 2: детскую площадку вновь откроют для благовещенцев
В субботу, 7 октября, после ремонта в Благовещенске откроют самую большую в регионе детскую площадку, открытие которой в первый раз торжественно состоялось 30 сентября. На территории установили новые скульптуры.
Ремонтировали детскую площадку на набережной Амура меньше недели. И в субботу она вновь станет доступной для жителей и гостей города. Горожанам презентуют и финальную версию игровой зоны. Там уже появились 12-метровый паровоз и карета Золушки в натуральную величину, их привезли из Санкт-Петербурга.
Также установят таблички, на которых написано, что не нужно трогать конструкции, выгуливать собак на площадке и ходить по газонам. Горожан просят бережно относиться к общему имуществу.
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