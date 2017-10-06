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Попытка № 2: детскую площадку вновь откроют для благовещенцев

Попытка № 2: детскую площадку вновь откроют для благовещенцев

В субботу, 7 октября, после ремонта в Благовещенске откроют самую большую в регионе детскую площадку, открытие которой в первый раз торжественно состоялось 30 сентября. На территории установили новые скульптуры.

Ремонтировали детскую площадку на набережной Амура меньше недели. И в субботу она вновь станет доступной для жителей и гостей города. Горожанам презентуют и финальную версию игровой зоны. Там уже появились 12-метровый паровоз и карета Золушки в натуральную величину, их привезли из Санкт-Петербурга.

Также установят таблички, на которых написано, что не нужно трогать конструкции, выгуливать собак на площадке и ходить по газонам. Горожан просят бережно относиться к общему имуществу.

Просмотров всего: 589

#дети

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Комментарии
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  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    На выходных открывать площадку, в будни ремонтировать. И так каждую неделю ... это Благовещенск, детка! Тут растут суровые дети!

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    И когда дойдет что это не детская площадка а Арт. объект ?

    Никогда не видел чтоб на детской площадке были таблички: карусельки, горки и песочницу не использовать и руками не прикасаться.

    после реконструкции в Благовещенске откроют самую большую в регионе детскую площадку

    …………………………………………………………………………………………………………………

    Также установят таблички, в которых будет указано, что не нужно трогать конструкции, выгуливать собак на площадке и ходить по газонам. Горожан просят, бережно относиться к имуществу всех жителей.

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Специально для горожан установили штангу для занятия спортом,

    с надписью руками не трогать.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Армейского козла надо ставить и гирь 2-х пудовых накидать для футбола детишкам...

  • холостяк

    холостяк
    45 минут назад

    БаРмалей

    Армейского козла надо ставить и гирь 2-х пудовых накидать для футбола детишкам...



    Ну, вы и живодер. Детям давать стальные гири. Детей надо беречь от армии, гири пенопластовые

    и чтобы их не трогали- табличку. Перекладину высотой три метра.

    Нафиг детей нагружать спортом в армии научатся.

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