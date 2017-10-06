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сегодня, 18:37 0

В день образования КНР в Благовещенске поздравили китайских студентов

В день образования КНР в Благовещенске поздравили китайских студентов

В Амурском госуниверситете отметили день образования КНР. В честь 68-й годовщины наградили лучших китайских студентов за успехи в учебе и активность.

Сегодня более 40 китайских университетов из Харбина, Дальяня, Шеньяна, Циндао и других городов являются прямыми партнерами университета. Учебные заведения проводят совместные научные исследования, конференции, культурные и спортивные мероприятия. В лицее и академическом колледже АмГУ русский язык изучают 120 китайских граждан. Китайские студенты успешно поступают и заканчивают аспирантуру.

«Я думаю, что мы будем стараться, чтобы оправдать вашу надежду, чтобы вы не пожалели, что изучаете китайский язык, и с другой стороны, чтобы китайские люди изучали русский язык в будущем», – рассказала вице-консул по науке Генерального консульства КНР в Хабаровске Лю Юй.

В университете уже 15 лет существует Центр изучения дальневосточной эмиграции. Активно ему помогают и китайские аспиранты. За эти годы было издано около 10 монографий. За одну из них – «Ментальность дальневосточного фронтира: культура и литература русского Харбина» – профессор Анна Забияко получила диплом Фонда «Русский мир». Кроме того, активная работа идет и над телевизионными проектами и научно-популярными фильмами об истории российско-китайских отношений.

«До этого было выпущено около 10 монографий. А в этом году был снят фильм, посвященный истории гостиницы Модерн, которая была центром культурной жизни русских харбинцев», – рассказала Анна Забияко.

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#вузы #Китай

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