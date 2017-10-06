В понедельник начнут отапливать военных в Белогорске

В понедельник, 9 октября, к сетям теплоснабжения подключат объекты Министерства обороны, расположенные на территории Белогорска. В городе отопительный сезон начался 29 сентября. Единственными неподключенными к теплу остаются объекты 35 Армии.

«Муниципальное ресурсоснабжающее предприятие не заключало договора с очередным предприятием в сфере ЖКХ, работающим на нужды Миноброны, на поставку тепловой энергии, – рассказал замглавы по ЖКХ Александр Башун. – Дело в том, что оно имеет задолженность около 40 миллионов рублей за уже поставленное тепло в течение нескольких отопительных периодов. Кроме того, военные объекты не готовы к отопительному сезону, не выполнили предписаний «Горэнерго».

О ситуации стало известно Александру Козлову. Губернатор дал поручение объекты 35 Армии к теплу подключить, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Армия выполняет важные функции по обеспечению безопасности нашего государства, выполняет сложные задачи, – отметил глава региона. – В казармах военнослужащие находятся в некомфортных условиях, поэтому к теплу их надо подключить. Понимая объективные сложности, которые существуют, я дал поручение министерству ЖКХ обеспечить жесткий контроль за платежной дисциплиной между учреждением Минобороны и ресурсоснабжающим предприятием Белогорска».

Глава Белогорска Станислав Мелюков заверил губернатора, что с понедельника, 9 октября, объекты начнут подключаться. Их более 30, включая военную прокуратуру, суд, Гарнизонный дом офицеров.

В то же время, по сообщению управления ЖКХ, до сих пор остается открытым и вопрос с долгами военнослужащих, проживающих в муниципальном жилом фонде, за коммунальные услуги.

«Долг этот составляет 15 миллионов рублей. Поэтому администрация Белогорска также обращается к военнослужащим Белогорска проявить гражданскую сознательность и рассчитаться в кассах Белогорского расчетно-кассового центра с долгами, – добавил Александр Башун. – Отопительный сезон дается нелегко и важно не допустить срыва, а неоплата за поставленные коммунальные услуги может к этому привести».