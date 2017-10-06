Пляж реки Зея, утопающий в мусоре, очистят

Мусор на берегу реки Зея обещают убрать. Пляж в районе улицы Заводской превратили в свалку уже во второй раз в этом году. Водоохранную зону от бытового мусора очистят сотрудники ГСТК.

После выхода материала на сайте «Амур.инфо» свалку на берегу реки Зея в районе улицы Заводской пообещали очистить. Займутся этим в рамках осеннего этапа акции «Чистый город». Она уже началась и продлится до 1 ноября.

Свалка образовалась по соседству с новым жилым комплексом. Когда вода поднималась, отходы попадали в воду. Тогда вопросом занималась природоохранная прокуратура.

«Указанный в запросе участок водоохраной зоны реки Зея не относится к официальным местам массового отдыха населения. Поэтому, вопрос установки мусорных контейнеров и их дальнейшее содержание будет рассмотрен при выделении дополнительных финансовых ассигнований из городского бюджета, сообщает администрация города», – сообщили в администрации Благовещенска.