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сегодня, 17:24 0

Думу Тынды проверит прокуратура

Думу Тынды проверит прокуратура
Фото: gazeta-bam.ru

Ситуацию с принятием поправок в Устав города, сложившуюся в городской думе Тынды, изучат надзорные органы. Областная прокуратура поручила прокурору Тынды проверить информацию, появившуюся в СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в пятницу, 6 октября, группа депутатов гордумы Тынды не приняла 24 поправки в Устав города, чем бойкотировала работу представительского органа. По закону, если за определенный срок изменения в Устав не будут приняты, то всю думу распустят.

Свои действия депутаты объясняют тем, что одна из поправок вводит надбавку к пенсии ряду должностных лиц в администрации и думе города. В дополнении к своей пенсии каждый из бывших чиновников будет получать от 55 до 75 % от своей зарплаты. Деньги на это собираются брать из бюджета города.

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#происшествия #Тында

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В Тынде депутаты бойкотируют принятие Устава, чтобы не дать надбавки к пенсиям чиновников