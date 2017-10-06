Думу Тынды проверит прокуратура

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Ситуацию с принятием поправок в Устав города, сложившуюся в городской думе Тынды, изучат надзорные органы. Областная прокуратура поручила прокурору Тынды проверить информацию, появившуюся в СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в пятницу, 6 октября, группа депутатов гордумы Тынды не приняла 24 поправки в Устав города, чем бойкотировала работу представительского органа. По закону, если за определенный срок изменения в Устав не будут приняты, то всю думу распустят.

Свои действия депутаты объясняют тем, что одна из поправок вводит надбавку к пенсии ряду должностных лиц в администрации и думе города. В дополнении к своей пенсии каждый из бывших чиновников будет получать от 55 до 75 % от своей зарплаты. Деньги на это собираются брать из бюджета города.