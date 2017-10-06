Закрытие внедорожного сезона и турнир по конному спорту: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске ожидается насыщенная культурная и спортивная программа. В городе пройдет легкоатлетическая эстафета, закрытие внедорожного сезона, а любители спокойного отдыха смогут посетить различные выставки. Амур.инфо рассказывает, как можно отдохнуть в субботу и воскресенье.

Суббота, 7 октября

Первенство ДФО по спортивной гимнастике пройдет в спортзале по адресу: Ленина, 46. В 10:00 стартуют финальные соревнования, в 13:00 — парад закрытия.

Все желающие смогут принять участие в высадке 320 саженцев деревьев. Мероприятие пройдёт на участке улицы 50-летия Октября от улицы Зеленой до улицы Шафира. Там появятся ясень маньчжурский, клен ясенелистый, орех маньчжурский, боярышник даурский. Мероприятие по высадке саженцев начнется в 10:00.

Любители внедорожной техники и спортсмены соберутся на закрытии внедорожного сезона. Начало в 11:00. Состязание проведут для профессионалов и любителей. Автошоу состоится в районе пляжа левого берега реки Зеи (район автодорожного моста).

В 16:00 в «Арт-студии Балагур» (Ленина, 60) откроется выставка амурской художницы Надежды Тюкавкиной «Черно-белые сны». Мастер представит свои картины в жанре реализм. Посетить экспозицию смогут только совершеннолетние горожане — у выставки пометка 18+.

Литературно-музыкальный концерт «Золотая осень» состоится в областной библиотеке в 17:30. В программе авторские песни и стихи с участием Людмилы Якушевой, Сергея Максюкова, Юрия Морозова, Дмитрия Дюма и других.

Воскресенье, 8 октября

Театральная студия «Этюд» подарит зрителям сказку-притчу «Девушка-павлин». Актёры готовят напряженные сражения, грациозные танцы с восточным колоритом. Для создания атмосферы были специально сшиты костюмы, в том числе светящийся наряд павлина. Сказку покажут в Городском доме культуры в 16:00.

На площади имени Ленина в 11:00 стартует осенняя легкоатлетическая эстафета памяти Г. А. Белоуса. Примерное количество участников — 600 человек.

С 12:00 до 20:00 на площади Ленина будет идти фестиваль еды «Большая ложка». В программе хэнд-мейд, множество дегустаций, мастер-классы, конкурсы, дискотека на «сковородке» под золотые хиты в исполнении группы Skava Banga и многое другое. Тот, кто принесет большую ложку — получит подарок.

Суббота и воскресенье, 7 и 8 октября

На лошадях и пони смогут прокатиться все желающие. Открытый турнир Благовещенска по конному спорту пройдёт в «Аллюре». Соревнования дают возможность спортсменам получить спортивный разряд. На мероприятие приедут участники из Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. В субботу начало в 10:00, в воскресенье — в 13:00. Вход на мероприятие свободный.

Расписание киносеансов на выходные смотрите в разделе «Афиша».