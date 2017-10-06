Дочь Владимира Сушкова: отец не собирался писать завещание

В пассажирском порту «АмурАССО» прошла скандальная смена руководства. Кроме того, после смерти основателя компании Владимира Сушкова идут судебные споры из-за наследства. Свою версию происходящего в программе «Простые вопросы» рассказала Юлия Лазуткина – дочь Владимира Сушкова и супруга снятого гендиректора Алексея Лазуткина.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в компании «Пассажирский порт "АмурАССО"» сменился гендиректор. Уволенный замгендиректора Владимир Курякин поставил под сомнение законность избрания нового руководителя Сергея Курочкина и заявил, что кабинет гендиректора вскрыли вечером в воскресенье рейдерским захватом. Доверенный управляющий Елена Андрейченко-Митр утверждает, что избрание нового руководителя было законным и вынужденным, так как прежнее руководство не давало ей исполнять свои обязанности. Согласно завещанию, всё наследство Владимира Сушкова досталось его младшему сыну. Дочь основателя компании Юлия Лазуткина пытается оспорить его в суде.

«Я не верю, что это была воля отца. У меня с отцом были очень тёплые, доверительные отношения. Он всегда говорил всем своим работникам и сотрудникам, что свой бизнес хочет оставить детям, всем троим, – рассказала Юлия Лазуткина. – У отца всегда была такая сила воли, он старался жить и, в принципе, не собирался писать завещание. У него никогда даже мыслей таких не возникало. Как возникло это завещание, мы не знаем».

Чтобы определить, было ли написано завещание в здравом уме и твердой памяти, истцам предстоит запросить все истории болезни Владимира Николаевича – он лечился в разных клиниках, в том числе в Германии.

Что касается переизбрания гендиректора Алексея Лазуткина, то у его супруги тоже есть вопросы. Она рассказала, что на предприятии он работает с 2002 года. С 2012 года стал и. о. гендиректора, через два года Владимир Сушков окончательно доверил ему руководство.

Собрание акционеров было назначено на 3 сентября, но, по словам Юлия Лазуткиной, Шестым арбитражным судом были наложены обеспечительные меры на проведение собрания 3 сентября – его нельзя было проводить.

Также Юлия Лазуткина рассказала, что новое руководство сейчас создает новые предприятия, у которых виды деятельности такие же, как и у пассажирского порта. Она опасается, что через них уменьшат наследственную массу. «Можно заключить договоры с последующим выкупом техники, зданий, сооружений», – поясняет Юлия Лазуткина.

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