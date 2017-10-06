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сегодня, 16:23 2

В списке «ржавых» адресов после промывки систем остались 54 дома

В списке «ржавых» адресов после промывки систем остались 54 дома
Фото: bwt.ru

Промывку внутренних систем водоснабжения провели во всех 212 домах, от жильцов которых поступили жалобы на плохое качество питьевой воды. О проведенных работах отчитались на совещании в правительстве региона.

После промывки систем водоснабжения в проблемных домах взяли пробы воды. В 54 случаях плохое качество подтвердилось. В 158 домах анализы показали – питьевая вода соответствует всем установленным нормам. Из них 143 дома – в Благовещенске, 8 – в Белогорске, 2 – в Серышевском, 1 – в Магадагачинском и 4 – в Благовещенском районах.

В 54 домах отрицательный результат показали анализы, взятые из внутридомовых сетей. Здесь провели повторную промывку и снова взяли пробы. Результат станет известен к 12 октября. В случае, если ситуация не изменится, к выяснению причины загрязнения привлекут стройтехнадзор и организации, возводившие дома.

До 12 октября проверят и качество воды на источниках водоснабжения. Поводом стало то, что по 39 домам вода плохого качества оказалась на входе. По результатам этих исследований будут принимать решение о ремонте в рамках программы модернизации сферы ЖКХ.

В ходе проверок выяснилось, что многие управляющие компании игнорируют ежегодную проверку качества воды, тогда как эта процедура обязательная. Вопрос взяли на контроль в министерстве ЖКХ и пообещали ежегодно запрашивать отчеты управляющих компаний.

«К 12 октября вам необходимо разработать алгоритм решения всех выявленных проблем. А также назначить ответственных лиц за каждый отдельный дом, чтобы жители проблемных зданий понимали, что делается для исправления ситуации именно в их доме, когда решится проблема и кому можно задавать вопросы», – подчеркнул Александр Козлов.

На совещании отметили, что основное внимание сейчас направлено на качественное отопление. А в министерстве ЖКХ области начала работать горячая линия для приема жалоб и замечаний на качество теплоснабжения: 22-34-22.

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#губернатор #ЖКХ

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    47 минут назад

    В интернете было объявление, так же это сообщение до вчерашнего дня висело на дверях подъездов о том, что в квитанции за сентябрь 2017 года в графе плата за воду, будут стоять нули. Это касалось м-рна Транспортный. Но почему-то вместо нулей стояли реальные суммы, которые и пришлось оплатить. Вода до сих пор качеством не отличается. Причём периодически течёт сплошная ржавчина, которую оправдывают ремонтными работами. Отопление пока нормальное.

  • vertex

    vertex
    21 минута назад

    Кидалово...

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