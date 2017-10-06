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6октября
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сегодня, 16:09 4

В Благовещенском районе столкнулись легковушка и КамАЗ (видео)

В Благовещенском районе столкнулись легковушка и КамАЗ (видео)

Утром в пятницу, 6 октября, в Благовещенском районе произошло серьезное ДТП. На трассе столкнулись легковой автомобиль Toyota Chaser и грузовик КамАЗ. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в УГИБДД по Амурской области, инцидент произошел в 10:30 на 56-м километре автодороги Благовещенск – Свободный. По предварительной информации, виновник аварии – водитель Toyota Chaser, женщина 1984 года рождения. Она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где и столкнулась с КамАЗом.

В результате происшествия рулевая легковушки получила травмы. Водитель КамАЗа не пострадал.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Просмотров всего: 936

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    Нельзя корюшкам такие тачки давать....

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    странно что камаз почти не пострадал

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    я тоже хочу на камазе теперь ездить на работу утром

  • Алиса65

    Алиса65
    39 минут назад

    "В результате происшествия рулевая легковушки получила травмы."

    Не понятно, что значит "рулевая"? Это так называют водителя авто, или травмы получила рулевая система автомобиля?

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