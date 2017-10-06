В Благовещенском районе столкнулись легковушка и КамАЗ (видео)

Утром в пятницу, 6 октября, в Благовещенском районе произошло серьезное ДТП. На трассе столкнулись легковой автомобиль Toyota Chaser и грузовик КамАЗ. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в УГИБДД по Амурской области, инцидент произошел в 10:30 на 56-м километре автодороги Благовещенск – Свободный. По предварительной информации, виновник аварии – водитель Toyota Chaser, женщина 1984 года рождения. Она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где и столкнулась с КамАЗом.

В результате происшествия рулевая легковушки получила травмы. Водитель КамАЗа не пострадал.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg