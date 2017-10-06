В Тынде депутаты бойкотируют принятие Устава, чтобы не дать надбавки к пенсиям чиновников

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В Тынде могут распустить городскую думу из-за нежелания оппозиционных депутатов назначить верхушке чиновников увеличенные пенсии. В пятницу, 6 октября, они второй раз блокировали принятие поправок в Устав города, и на этом основании депутатский корпус вскоре могут распустить.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», депутатам Тындинской гордумы предложили изменения в Устав города, согласно которым создавался так называемый золотой парашют для мэра Тынды, председателя и заместителя председателя местной думы. Люди, занимавшие эти должности, после выхода на пенсию должны получать доплату в размере 75 % от размера их зарплаты. Каждый месяц из городского бюджета на эти нужды будет выплачиваться около 100 тысяч рублей.

В городе прошли публичные слушания по этому вопросу. Несмотря на лоббирование властями поправок, 211 из 292 участников слушаний высказались против введения таких доплат. Однако большинство депутатов проигнорировали мнение горожан и в декабре 2016 года проголосовали за сохранение поправок о «золотом парашюте».

В марте 2017 года депутаты организовали митинг с требованием отказаться от «золотых парашютов». Но поправки в Устав всё равно внесли на рассмотрение.

«Я пару раз, другие депутаты тоже неоднократно вносили проекты решений с требованием убрать эту статью, – рассказала депутат городской думы Тынды Марина Михайлова. – Но эти проекты не доживали до повестки заседания: то запятая не та, то еще что-нибудь. И сейчас депутаты нескольких фракций объединились и блокируют принятие поправок в Устав».

Это единственный вопрос, который объединившиеся оппозиционеры в состоянии блокировать. В думе, в которую входят 20 депутатов, фракция правящей партии составляет 13 человек. Почти все вопросы принимаются простым большинством голосов, а вот изменение Устава города требует больше двух третей голосов. Единороссам не хватает всего одного – четырнадцатого голоса.

Депутат Валентина Пинчук рассказала, что, согласно закону, поправки в Устав должны быть приняты в течение полугода. Если этого не произошло, то вся гордума должна быть распущена и назначены выборы нового состава. По мнению Валентины Петровны, положенные полгода уже прошли, однако, добавила она, по словам юриста, срок еще не вышел.

«В любом случае, если работа зашла в тупик, надо садиться за стол переговоров, – считает депутат. – Мы бойкотируем все 24 поправки в Устав. Но нам нужна отмена только одной – включение надбавок к пенсии. И за это на публичных слушаниях проголосовали горожане. Но остальные депутаты не желают идти на этот компромисс».

Кроме того, Валентина Петровна добавила, что эта поправка в принципе незаконна. На самом деле, борьба с «золотым парашютом» идет еще с 2011 года.

«Тогда я еще не была депутатом. В 2011 году члены гордумы приняли решение № 327. В нем было сказано, что председателю думы платить прибавку к пенсии. Если он отработает от года до трех лет – 55 % от размера зарплаты, если более трех лет – 75 %. Это от 50 до 80 тысяч рублей. Причем доплаты должны индексироваться в случае повышения зарплаты председателю гордумы. Я обратилась к прокурору. Дважды судебные инстанции рассматривали эту поправку и все-таки приняли решение: эту статью отменить в виду нарушения процедуры принятия. А если суд решение принял, то повторно ее применять нельзя. И позавчера я сравнивала тексты отмененной судом статьи и новых поправок в Устав города. Они практически дословно одинаковы, отличаются только заголовком. Было «Пенсионное обеспечение лица, заменявшего муниципальную должность», а стало «Пенсия за выслугу лет лицу, заменявшему муниципальную должность». Я все пункты статей проверила – они все один к одному. Я думаю, что депутаты, предлагающие такую поправку, фактически не выполнили решение суда», – заявила Валентина Пинчук.

Если городская дума Тынды все-таки не будет распущена, то в следующий раз поднять вопрос о принятии поправок в Устав города депутаты смогут не раньше чем через месяц.