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В Тынде депутаты бойкотируют принятие Устава, чтобы не дать надбавки к пенсиям чиновников

В Тынде депутаты бойкотируют принятие Устава, чтобы не дать надбавки к пенсиям чиновников
Фото: nashatynda.ru

В Тынде могут распустить городскую думу из-за нежелания оппозиционных депутатов назначить верхушке чиновников увеличенные пенсии. В пятницу, 6 октября, они второй раз блокировали принятие поправок в Устав города, и на этом основании депутатский корпус вскоре могут распустить.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», депутатам Тындинской гордумы предложили изменения в Устав города, согласно которым создавался так называемый золотой парашют для мэра Тынды, председателя и заместителя председателя местной думы. Люди, занимавшие эти должности, после выхода на пенсию должны получать доплату в размере 75 % от размера их зарплаты. Каждый месяц из городского бюджета на эти нужды будет выплачиваться около 100 тысяч рублей.

В городе прошли публичные слушания по этому вопросу. Несмотря на лоббирование властями поправок, 211 из 292 участников слушаний высказались против введения таких доплат. Однако большинство депутатов проигнорировали мнение горожан и в декабре 2016 года проголосовали за сохранение поправок о «золотом парашюте».

В марте 2017 года депутаты организовали митинг с требованием отказаться от «золотых парашютов». Но поправки в Устав всё равно внесли на рассмотрение.

«Я пару раз, другие депутаты тоже неоднократно вносили проекты решений с требованием убрать эту статью, – рассказала депутат городской думы Тынды Марина Михайлова. – Но эти проекты не доживали до повестки заседания: то запятая не та, то еще что-нибудь. И сейчас депутаты нескольких фракций объединились и блокируют принятие поправок в Устав».

Это единственный вопрос, который объединившиеся оппозиционеры в состоянии блокировать. В думе, в которую входят 20 депутатов, фракция правящей партии составляет 13 человек. Почти все вопросы принимаются простым большинством голосов, а вот изменение Устава города требует больше двух третей голосов. Единороссам не хватает всего одного – четырнадцатого голоса.

Депутат Валентина Пинчук рассказала, что, согласно закону, поправки в Устав должны быть приняты в течение полугода. Если этого не произошло, то вся гордума должна быть распущена и назначены выборы нового состава. По мнению Валентины Петровны, положенные полгода уже прошли, однако, добавила она, по словам юриста, срок еще не вышел.

«В любом случае, если работа зашла в тупик, надо садиться за стол переговоров, – считает депутат. – Мы бойкотируем все 24 поправки в Устав. Но нам нужна отмена только одной – включение надбавок к пенсии. И за это на публичных слушаниях проголосовали горожане. Но остальные депутаты не желают идти на этот компромисс».

Кроме того, Валентина Петровна добавила, что эта поправка в принципе незаконна. На самом деле, борьба с «золотым парашютом» идет еще с 2011 года.

«Тогда я еще не была депутатом. В 2011 году члены гордумы приняли решение № 327. В нем было сказано, что председателю думы платить прибавку к пенсии. Если он отработает от года до трех лет – 55 % от размера зарплаты, если более трех лет – 75 %. Это от 50 до 80 тысяч рублей. Причем доплаты должны индексироваться в случае повышения зарплаты председателю гордумы. Я обратилась к прокурору. Дважды судебные инстанции рассматривали эту поправку и все-таки приняли решение: эту статью отменить в виду нарушения процедуры принятия. А если суд решение принял, то повторно ее применять нельзя. И позавчера я сравнивала тексты отмененной судом статьи и новых поправок в Устав города. Они практически дословно одинаковы, отличаются только заголовком. Было «Пенсионное обеспечение лица, заменявшего муниципальную должность», а стало «Пенсия за выслугу лет лицу, заменявшему муниципальную должность». Я все пункты статей проверила – они все один к одному. Я думаю, что депутаты, предлагающие такую поправку, фактически не выполнили решение суда», – заявила Валентина Пинчук.

Если городская дума Тынды все-таки не будет распущена, то в следующий раз поднять вопрос о принятии поправок в Устав города депутаты смогут не раньше чем через месяц.

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#гордума #закон #происшествия #Тында

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Пенсионеры гос.служащие и без того получают пенсию значительно превышающую пенсию других людей. Им что живя среди своих избирателей приходится хлеб, одежду, лекарства или бензин покупать дороже, чем остальным? Нет. Так с какой стати такие надбавки? "Слуги народные лучше хозяев живут"

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    2 часа назад

    Как достал этот цирк! Сами же наступают на грабли!

  • Sinner

    Sinner
    2 часа назад

    Есть возможность обеспечить свою жизнь на пенсии, пускай за счет других, почему бы и нет.... жизнь одна и очень короткая)) А те кто орет, так им просто не досталось ни чего, а если бы поделились так глядишь бы и не ныли...

  • avangardist

    avangardist
    2 часа назад

    Думается мне, что все там не так просто, как АИ рассказывает. Иначе почему тут только мнение оппозиции? Едросы отказались отвечать. Не думаю. Как то заказывай пахнет. Хотя, если это правда, то гон вообще.

  • raznos

    raznos
    2 часа назад

    Я чего-то недопонимаю.У нас что? Достославный город Тында является отдельной автономией неподконтрольной губернатору? Или губернатор не в состоянии вмешаться в этот конфликт? Или он сам ждёт "парашюта" и не полезет в эти дрязги, потому,что сам замазан?

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Конечно все депутаты из Единой России за прибавку к итак немаленькой пенсии ещё денег,молодцы оппозиция,что против этой прибавки,пускай чиновники будут ближе к народу и в зарплате и в пенсии,ведь они ничего не производят,бюджет не пополняют,за что им такие привилегии?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    архивная

    Конечно все депутаты из Единой России за прибавку к итак немаленькой пенсии ещё денег,молодцы оппозиция,что против этой прибавки,пускай чиновники будут ближе к народу и в зарплате и в пенсии,ведь они ничего не производят,бюджет не пополняют,за что им такие привилегии?



    На остров Огненный дармоедов.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Вот какой принципиальный вопрос для едра.. и не бояться же гнева граждан... давят свою линию... уроды...

    На фоне нищинских пенсий для "простых" людей.. они еще смеют обсуждать такое...

    Люди, делайте выводы, за кого голосуете...

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