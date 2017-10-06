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Момент ДТП со студентами возле ОКЦ Благовещенска попал на видео

Момент ДТП со студентами возле ОКЦ Благовещенска попал на видео

В распоряжении редакции ИА «Амур.инфо» оказалось видео, запечатлевшее трагическое ДТП, произошедшее в мае возле ОКЦ Благовещенска. На кадрах видно, что водитель, который сбил студентов, выехал на встречную полосу, и скорость его машины в момент столкновения была значительной. Пострадавшие отлетели от пешеходного перехода на десятки метров.

Сам рулевой, который сейчас находится на скамье подсудимых, утверждает, что останавливался, чтобы помочь молодым людям. Якобы только после этого он покинул место происшествия, находясь в состоянии шока. Такого же мнения придерживается его отец. Однако свидетели аварии это опровергают.

Автомобилист также утверждает, что пешеходы появились неожиданно, и он пытался затормозить.

«Мы ехали в такси с коллегами, нас было трое. Самого столкновения мы не видели. Таксист просто сказал, что людей сбили. Мы выскочили, увидели: парень лежал чуть ближе к перекрестку, девушка – дальше. Оба были без сознания. Девчонки побежали к девочке, я остановилась около парня, начала вызывать скорую и полицию. Достаточно быстро приехала первая машина реанимации, буквально через несколько минут – вторая. Девушка до приезда скорой пришла в себя, назвала свои имя, фамилию, где она учится, интересовалась, как парень. Он в себя не приходил, через какое-то время начал, видимо, откашливаться… кровью», – говорит одна из свидетельниц.

Как сообщало Амур.инфо, 5 октября в Благовещенском городском суде состоялись прения сторон по делу о данном ДТП. Водитель заявляет, что в момент аварии не был пьян, а алкоголь употребил на следующий день, 7 мая, перед тем, как явиться в полицию. Тогда же было проведено его медицинское освидетельствование. По мнению прокурора, с момента ДТП до момента освидетельствования прошло слишком много времени, чтобы делать вывод о том, что обвиняемый находился за рулем пьяным, – 15 часов.

«Согласно части 3-й статьи 14-й Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого», – пояснила прокурор на прениях.

Таким образом, обвинение относит преступление к части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, (…) правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Прокурор в ходе прений отметила, что водитель, сбивший студентов, ранее не судим, характеризуется удовлетворительно. Среди смягчающих преступление обстоятельств она назвала раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию случившегося, явку с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного в результате преступления.

«Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено», – полагает гособвинитель.

Как сообщало Амур.инфо, прокурор требует для обвиняемого 2 года и 6 месяцев заключения. В конце месяца водителю предоставят последнее слово, после которого вынесут приговор.

Авария возле ОКЦ Благовещенска произошла 6 мая. Автомобиль, ехавший на большой скорости, сбил двух студентов АГМА, которые переходили улицу Ленина в сторону ОКЦ по пешеходному переходу. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но был задержан. Спустя несколько дней один из пострадавших, Виталий Геров, скончался. Мария Гришина, девушка, которая попала под машину вместе с ним, выжила.

Просмотров всего: 3272

#ДТП #закон #происшествия #студенты #суды #транспорт

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Комментарии
Показать все (41) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Так он не только нс красный летел, а еще и по встречке похоже объехал стоящие на светофоре авто....тварь

  • Astoriya

    Astoriya
    3 часа назад

    Вот урод, ему за вранье еще бы срок прибавить

  • Rak900

    Rak900
    3 часа назад

    мда, тут не меньше 8 лет надо!!!

  • Илонна

    Илонна
    3 часа назад

    И с места преступления скрылся..."Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено",- полагает гособвинитель

  • Марина Н

    Марина Н
    3 часа назад

    И эта СВОЛОЧЬ умеет раскаиваться!!! А прокурор похоже слеп!!! Раз просит для него минималку

  • Это да 64

    Это да 64
    3 часа назад

    Что за прокуроры у нас , наводит на мысль что все куплено с патрахами следователь тоже.отправить всё это на ТВ.

  • Геральт

    Геральт
    3 часа назад

    такие гонки с нарушением ПДД в центре города со смертельным исходом, пьяным уродом, покинувшим место ДТП должны бы пресекаться , тем более что говорят уже лишали прав за пьянку.

    С таким обвинением и защиты не нужно, и это как то наталкивает на мысли...

  • dronns

    dronns
    3 часа назад

    Прокурор в теме!!! Кошмар сцука пешеходы неожиданно появились на встречке когда он летел на красный

  • Tony Stark

    Tony Stark
    3 часа назад

    прокурор - мразь купленная

  • mc28rus

    mc28rus
    2 часа назад

    1. превысил скорость

    2. 2я сплошная

    3. Проехал на красный

    4. Скрылся с места ДТП

    5. Убил человека

    6. Причинил тяжкие телесные второму

    7. не доказано! но все же я бы поверил, что был пьян.

    И за это 2,6.......я в а***е. Они бы еще условник дали ему....

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Да он это специально сделал!

    Ему умышленное вменять надо!

    Столько нарушений просто невозможно сделать "по неосторожности"!!!

  • mix23

    mix23
    2 часа назад

    Лысый купил всех.

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Живьём закопать убийцу

  • mix23

    mix23
    2 часа назад

    Прокуроришка больше на адвоката похож, как может защищает ублюдка.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Как же хладнокровно, с умыслом . Повинен в смерти.

  • пьеха

    пьеха
    2 часа назад

    закидать урода камнями ,а потом можно сказать, что ветром надуло

  • банбан

    банбан
    2 часа назад

    ну шо - создавайте петицию- чтоб прокурор за жопу свою попереживал

  • Hirurg

    Hirurg
    2 часа назад

    Только что посмотрел видео прений "прокурора" и адвокатов.. Конечно, больно на родителей смотреть.. Это, конечно, ужас, когда у тебя вместо сына остался портрет.. Родителям искренне приношу соболезнования. Ну а этот выродок заслуживает максимально возможного наказания и общественного порицания как минимум. Судя по видео, эта мразота 100% была или под водкой или под наркотой. Ну не поверю, что трезвый человеК, каким бы он не был, будет в центре города, на красный, по встречке вылетать на перекресток.. Ну хотя бы из-за инстинкта самосохранения.. И да, ради справедливости предположу, что может быть, этот горе водятел где- то и раскаивается (явно он непредумышленно это совершил), однако, обстоятельства этого ДТП, делают его раскаяние абсолютно ничтожным, когда его слушаешь аж тошнит. Надеюсь, суд примет максимально правильное решение

  • Lassie

    Lassie
    2 часа назад

    Oldlord

    Да он это специально сделал!

    Ему умышленное вменять надо!

    Столько нарушений просто невозможно сделать "по неосторожности"!!!



    Это точно

  • Энн

    Энн
    2 часа назад

    Люди шли на зеленый по пешеходному переходу, все машины стояли... Маленький ребенок у него видите ли... А у родителей парнишки теперь никого нет - ни сына, ни внуков от него будущих...

  • Храмовник

    Храмовник
    2 часа назад

    Гонщики долбанные, достали

  • НЭПman

    НЭПman
    2 часа назад

    Напишите лучше ФИО этого гонщика, если кто знает! Или, что опять презумпция невиновности. Люди должны знать "своего героя"!

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    А где петицию подписать? Альфа добейте тему!

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Да уж....если это дело останется в рамках нашей деревни, то этот ублюдок точно по минималке получит.....

  • mc28rus

    mc28rus
    2 часа назад

    да, где петицию подписать? или ее нет?

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    «Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено», – полагает гособвинитель. (с)..

    чот не понял я, писали же, до этого лишался прав трижды..или это в другой жизни было и не считово?

  • Penny

    Penny
    1 час назад

    Почему так мало прокурор просит? Сбил двух людей, один умер и всего 2 года? Что за "правосудие" то такое???

  • promo

    promo
    1 час назад

    кошмар

  • Olga1983

    Olga1983
    1 час назад

    Где же у нас справедливость,сбил двух человек,один скончался,а ему всего два года.

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    Бл..дь, по какой неосторожности? Чихнул и неосторожно нажал на педаль газа?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Отвернуть не пытался, не тормозил, после столкновения прибавил газу, грубо намеренно пересёк сплошную и двигался по встречке на красный, осознавая всю опасность, неоднократно привлекался за аналогичные приеступления...... Как нет отягчающих!?

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    Господин прокурор Пожалейте моего ребенка, он каждый день в школу ходит пешком через 2 оживленных перекрестка. Мне страшно, я не могу каждый день его отводить в школу. Нет уверенности что этот убийца щавтра не вылетит на перекресток где будет идти мой единственный ребенок.

  • Ириночка

    Ириночка
    1 час назад

    А прокурор не забыл, что он государственный обвинитель? Почему он берет на себя роль адвоката обвиняемого?

  • Ириночка

    Ириночка
    1 час назад

    А прокурор не забыл, что он государственный обвинитель? Почему он берет на себя роль адвоката обвиняемого?

  • Ириночка

    Ириночка
    1 час назад

    А прокурор не забыл, что он государственный обвинитель? Почему он берет на себя роль адвоката обвиняемого?

  • Ириночка

    Ириночка
    1 час назад

    Что-то связь тупанула

  • Лион

    Лион
    54 минуты назад

    Помнится,зоозащитники подняли кипиш, требуя ужесточить наказание для живодёров. И это всё правильно, садисты не должны остаться безнаказаны. Но когда же мы за людей будем с таким же рвением бороться, требуя ужесточения наказаний за такой вот дорожный беспредел, когда свалил с места дтп, закатав двух человек, и от этого только выйграл? Ведь каждый может оказаться на месте этих студентов, и чем мягче наказание, тем "шансы" выше.

  • Ахатина

    Ахатина
    50 минут назад

    В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы: а) содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения; в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения; с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования; могут иметь при себе деньги и ценные вещи; пользуются деньгами без ограничения; получают посылки, передачи и бандероли; могут иметь свидания без ограничения их количества;б) Осужденным, не допускающим нарушений установленного порядка отбывания наказания и имеющим семьи, по постановлению начальника колонии-поселения может быть разрешено проживание со своими семьями...

  • sabotazh

    sabotazh
    42 минуты назад

    Афигеть... Предлагаю прокурору и следователю написать рапорт по собственному желанию. Эта прокурориха явно не заслуживает своего звания и должности. Гнать!

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    29 минут назад

    ...прокурор,в данном случае, следует букве закона. а вот тварь которая была за рулем нужно закатать по полной. и пусть его родители несут грех сына всю оставшуюся жизнь вместе с ним.

  • Лион

    Лион
    17 минут назад

    Хочется поблагодарить "амур-инфо" за то, что вообще выложили это видео. Ещё и в небольшом интервале с новостью о выступлении прокурора. Грамотная подача! Сразу стало всё понятно о нашем "правосудии". Не смотря на частые ошибки (я о правописании) при выкладывании новостей,всё-таки профессионалы у вас работают))) И, поскольку вы - региональные СМИ, а громадных денег там не вертится, люди не забыли, что такое призвание)

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