Момент ДТП со студентами возле ОКЦ Благовещенска попал на видео

В распоряжении редакции ИА «Амур.инфо» оказалось видео, запечатлевшее трагическое ДТП, произошедшее в мае возле ОКЦ Благовещенска. На кадрах видно, что водитель, который сбил студентов, выехал на встречную полосу, и скорость его машины в момент столкновения была значительной. Пострадавшие отлетели от пешеходного перехода на десятки метров.

Сам рулевой, который сейчас находится на скамье подсудимых, утверждает, что останавливался, чтобы помочь молодым людям. Якобы только после этого он покинул место происшествия, находясь в состоянии шока. Такого же мнения придерживается его отец. Однако свидетели аварии это опровергают.

Автомобилист также утверждает, что пешеходы появились неожиданно, и он пытался затормозить.

«Мы ехали в такси с коллегами, нас было трое. Самого столкновения мы не видели. Таксист просто сказал, что людей сбили. Мы выскочили, увидели: парень лежал чуть ближе к перекрестку, девушка – дальше. Оба были без сознания. Девчонки побежали к девочке, я остановилась около парня, начала вызывать скорую и полицию. Достаточно быстро приехала первая машина реанимации, буквально через несколько минут – вторая. Девушка до приезда скорой пришла в себя, назвала свои имя, фамилию, где она учится, интересовалась, как парень. Он в себя не приходил, через какое-то время начал, видимо, откашливаться… кровью», – говорит одна из свидетельниц.

Как сообщало Амур.инфо, 5 октября в Благовещенском городском суде состоялись прения сторон по делу о данном ДТП. Водитель заявляет, что в момент аварии не был пьян, а алкоголь употребил на следующий день, 7 мая, перед тем, как явиться в полицию. Тогда же было проведено его медицинское освидетельствование. По мнению прокурора, с момента ДТП до момента освидетельствования прошло слишком много времени, чтобы делать вывод о том, что обвиняемый находился за рулем пьяным, – 15 часов.

«Согласно части 3-й статьи 14-й Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого», – пояснила прокурор на прениях.

Таким образом, обвинение относит преступление к части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, (…) правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Прокурор в ходе прений отметила, что водитель, сбивший студентов, ранее не судим, характеризуется удовлетворительно. Среди смягчающих преступление обстоятельств она назвала раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию случившегося, явку с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного в результате преступления.

«Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено», – полагает гособвинитель.

Как сообщало Амур.инфо, прокурор требует для обвиняемого 2 года и 6 месяцев заключения. В конце месяца водителю предоставят последнее слово, после которого вынесут приговор.

Авария возле ОКЦ Благовещенска произошла 6 мая. Автомобиль, ехавший на большой скорости, сбил двух студентов АГМА, которые переходили улицу Ленина в сторону ОКЦ по пешеходному переходу. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но был задержан. Спустя несколько дней один из пострадавших, Виталий Геров, скончался. Мария Гришина, девушка, которая попала под машину вместе с ним, выжила.