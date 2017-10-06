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сегодня, 15:18 11

Правительство: в 2018 году зарплата врачей должна превышать среднюю в два раза

Правительство: в 2018 году зарплата врачей должна превышать среднюю в два раза
Фото пресс-службы правительства Амурской области

Повышение зарплаты и создание новых рабочих мест в Приамурье власти региона обсудили с членами профсоюзного актива. Совещание прошло накануне Всемирного дня действий профсоюзов.

«Необходимо стремиться повысить заработную плату и в бюджетной сфере, это относится к реализации майских указов президента. В 2018 году в среднем зарплата педагогических работников, воспитателей, соцработников, работников культуры и медсестер должна быть доведена до 100 % размера средней заработной платы в регионе, а у врачей – 200 %. К таким категориям относится порядка 17 тысяч человек. Это ключевые задачи, которые необходимо будет выполнить», – сказал Александр Козлов.

Увеличение зарплат должно коснуться и других категорий бюджетников: нянечек в детских садах, инженеров, слесарей, специалистов по социальной работе, уборщиков помещений, социальных психологов в детских садах, инженерно-технических работников и других. Размер оплаты труда у них не менялся с 2013 года.

Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций в регионе за прошедшее полугодие 2017 года выросла на 3,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил на встрече член Совета Федерации, председатель Федерации профсоюзов Амурской области Александр Суворов. Зарплата работников соцсферы, по данным статистики, составляет 18-20 тысяч рублей. Также с января по июль почти на 2 % увеличилась зарплата бюджетников.

Отметили на совещании и рост внутреннего регионального продукта. В нынешнем году органы статистики представили данные ВРП за 2015 год, по итогам которого Амурская область находилась на первом месте среди регионов Дальнего Востока.

«По итогам 2015 года ВРП Приамурья составил 277 миллиардов рублей. В среднем в регионах Дальнего Востока ВРП составляет немного более 100 миллиардов. По нашим оценкам, положительная динамика продолжится, в 2017 году планируется, что ВРП составит 313 миллиардов рублей, а к 2018 внутренний региональный продукт составит 347 миллиардов. В последующие годы экономика региона продолжит расти», – заявил Александр Козлов.

Новые рабочие места в регионе обеспечат вошедшие в стадию реализации крупные инвестпроекты.

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#губернатор #жизнь #финансы

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Комментарии
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  • Стяжка

    Стяжка
    3 часа назад

    Главное чтоб бюджет позволил это дело, а так то вещь нужная

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Бюджет позволит, если его принимать по примеру тындинских депутатов, которые отказываются принять устав города, предусматривающий надбавки к пенсиям чиновникам-пенсионерам. Если экономить на содержании аппарата управления, то вполне хватит и врачам, и учителям. Самые нужные людям и обществу специальности оплачиваются ниже всех категорий работающих. Это нормально?

  • Храмовник

    Храмовник
    2 часа назад

    Учитывая что бюджет скудный, только при поддержке Правительства РФ это можно сделать.Хоть что-то пытаются сделать

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Щас расплачусь от умиления.

    Перевожу на русский: готовимся к новым сокращениям оптимизациям.

    Никакое Правительство РФ никаких денег не даст. Все будет повешено на регионы.

    А профсоюзы... Извиняюсь, но за ненормативную лексику здесь банят. Поэтому, пусть считается, что я промолчал.

  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад

    Так вот почему у нас в должностной инструкции обязанностей прибавилось :)

  • Way

    Way
    2 часа назад

    Димон, а чем вам профсоюзы не угодили?

  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад

    Way

    Димон, а чем вам профсоюзы не угодили?



    Да не угождать они должны, а работать.

  • Храмовник

    Храмовник
    2 часа назад

    Например?

  • тучка

    тучка
    19 минут назад

    Ну, слава богу! Сейчас добавят зарплату в больницах, санитарки хоть страдать с утра не будут. Недавно проходила лечение в первой больнице в хирургии. Так вот, за неделю, что я там пребывала, только одна санитарочка была на смене трезвой! Остальные с утра с перегаром и с помятым лицом, после сон.часа уже хорошо похмелившись. Сестра-хозяйка бегает, требует у них объяснительные, санитарки клянутся, что это в последний раз! Конечно, простили, а то вдруг уволятся. Мы им с соседкой по палате тараканов хоть потравили. В тумбочках невозможно ничего оставить, всё кишит тараканами. Помазали мелками все тумбочки и плинтуса. Сейчас смешно вспоминать, но надо было видеть, как две тётки после операций борются с тараканами.

  • Питерский

    Питерский
    11 минут назад

    Перед выборами чего только не услышим.Через месяц начнётся предвыборная компания и в наши уши польётся песня.

    Только зачем все это???Мы и так знаем победителя-Царя!!!

  • Алекс К

    Алекс К
    5 минут назад

    2000г. – 68 100

    2015г. – 44 100

    это количество школ.

    так же и с ботльницами. чего там с майскими указами?

    вот тото и оно

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