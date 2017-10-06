Правительство: в 2018 году зарплата врачей должна превышать среднюю в два раза

Фото пресс-службы правительства Амурской области

Повышение зарплаты и создание новых рабочих мест в Приамурье власти региона обсудили с членами профсоюзного актива. Совещание прошло накануне Всемирного дня действий профсоюзов.

«Необходимо стремиться повысить заработную плату и в бюджетной сфере, это относится к реализации майских указов президента. В 2018 году в среднем зарплата педагогических работников, воспитателей, соцработников, работников культуры и медсестер должна быть доведена до 100 % размера средней заработной платы в регионе, а у врачей – 200 %. К таким категориям относится порядка 17 тысяч человек. Это ключевые задачи, которые необходимо будет выполнить», – сказал Александр Козлов.

Увеличение зарплат должно коснуться и других категорий бюджетников: нянечек в детских садах, инженеров, слесарей, специалистов по социальной работе, уборщиков помещений, социальных психологов в детских садах, инженерно-технических работников и других. Размер оплаты труда у них не менялся с 2013 года.

Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций в регионе за прошедшее полугодие 2017 года выросла на 3,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил на встрече член Совета Федерации, председатель Федерации профсоюзов Амурской области Александр Суворов. Зарплата работников соцсферы, по данным статистики, составляет 18-20 тысяч рублей. Также с января по июль почти на 2 % увеличилась зарплата бюджетников.

Отметили на совещании и рост внутреннего регионального продукта. В нынешнем году органы статистики представили данные ВРП за 2015 год, по итогам которого Амурская область находилась на первом месте среди регионов Дальнего Востока.

«По итогам 2015 года ВРП Приамурья составил 277 миллиардов рублей. В среднем в регионах Дальнего Востока ВРП составляет немного более 100 миллиардов. По нашим оценкам, положительная динамика продолжится, в 2017 году планируется, что ВРП составит 313 миллиардов рублей, а к 2018 внутренний региональный продукт составит 347 миллиардов. В последующие годы экономика региона продолжит расти», – заявил Александр Козлов.

Новые рабочие места в регионе обеспечат вошедшие в стадию реализации крупные инвестпроекты.