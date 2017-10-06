Полтонны запрещенных лосьонов изъяли из продажи в Приамурье

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Под запретом спиртосодержащая непищевая продукция находится с конца 2016 года. За это время в Амурской области с прилавков изъяли полтонны лосьонов и настоек. В Роспотребнадзоре уверены, благодаря этому количество отравлений алкоголем среди населения удалось снизить на 42 %. Юридических лиц и предпринимателей оштрафовали, а их продукцию конфисковали.

Изымать из продажи спиртосодержащую непищевую продукцию сотрудники Роспотребнадзора начали после запрета на ее продажу. Он был введен после того, как в Иркутске суррогатным «Бояршником» отравились люди. Рейды по торговым объектам продолжаются до сих пор.

Всего проверено 1 647 торговых точек, из них нарушения обнаружили на 76 объектах. У амурских торговцев конфисковали 4 559 штук флаконов с алкогольной продукцией, это почти 500 литров. Юридических лиц и предпринимателей привлекли к административной ответственности. Всего было заведено 75 дел и выписано штрафов на 276 тысяч рублей.

Всего с конца прошлого года на горячую линию амурского управления Роспотребнадзора поступило 168 звонков от граждан о фактах продажи в торговых объектах спиртосодержащей непищевой продукции. Информацию проверили, и в некоторых случаях она подтвердилась, продукция была арестована.