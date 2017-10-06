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Из-за массовой высадки деревьев в Благовещенске перекроют дорогу

Из-за массовой высадки деревьев в Благовещенске перекроют дорогу
Фото: novosti33.ru

7 октября в Благовещенске на время ограничат движение на участке улицы 50-летия Октября. Дорогу закроют для автомобилистов на время акции «День леса», в рамках которой в городе высадят более 500 деревьев.

Движение на участке улицы 50-летия Октября от Зеленой до Школьной ограничат с 8 до 13 часов. Сделают это для того, чтобы обеспечить безопасность желающим помочь в озеленении Благовещенска.

Поучаствовать в акции «День леса» приглашают всех благовещенцев. На этот раз озеленять будут новый 800-й квартал. Вдоль 50-летия Октября на участке от Зеленой до улицы Шафира высадят по 50 саженцев ясеня маньчжурского и клена ясенелистного, 100 саженцев маньчжурского ореха и 120 даурского боярышника. Работы начнутся в 10 часов утра.

Весной в рамках таких массовых акций в Благовещенске высадили более 1 500 деревьев. В осенний этап планируется высадить не менее 500.

Просмотров всего: 843

#природа

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Мало у нас итак дорог перекрыто в городе....

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    а где эта Зелёная?

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    В районе Тайваня....

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Хорошее дело, если опять не подойдут формально. Если приживутся, значит деньги потрачены не зря и доверили посадку грамотным людям.

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