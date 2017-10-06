Из-за массовой высадки деревьев в Благовещенске перекроют дорогу

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7 октября в Благовещенске на время ограничат движение на участке улицы 50-летия Октября. Дорогу закроют для автомобилистов на время акции «День леса», в рамках которой в городе высадят более 500 деревьев.

Движение на участке улицы 50-летия Октября от Зеленой до Школьной ограничат с 8 до 13 часов. Сделают это для того, чтобы обеспечить безопасность желающим помочь в озеленении Благовещенска.

Поучаствовать в акции «День леса» приглашают всех благовещенцев. На этот раз озеленять будут новый 800-й квартал. Вдоль 50-летия Октября на участке от Зеленой до улицы Шафира высадят по 50 саженцев ясеня маньчжурского и клена ясенелистного, 100 саженцев маньчжурского ореха и 120 даурского боярышника. Работы начнутся в 10 часов утра.

Весной в рамках таких массовых акций в Благовещенске высадили более 1 500 деревьев. В осенний этап планируется высадить не менее 500.