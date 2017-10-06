Осень на любой вкус: прогноз погоды в Амурской области на 7 октября

7 октября, в субботу, в Амурской области будет переменно облачно, местами пройдут слабые, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Северный, северо-западный ветер подует со скоростью 1-6 метров в секунду. Местами его порывы составят 8-13 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит 0...5, местами – до минус 10. По югу будет +2...+7, местами около нуля градусов. Днем ожидается +9...+14, местами по северу – 0...+5 градусов.

В Благовещенске ни днем, ни ночью осадков не прогнозируют. Скорость северного ветра составит 7-12 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах +1...+3 градуса. Днем ветер изменит направление на северо-западное, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Температура воздуха – 10...12 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.