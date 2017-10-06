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6октября
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сегодня, 12:52 1

Дело «Городка» планируют передать в суд в течение ближайших месяцев

Дело «Городка» планируют передать в суд в течение ближайших месяцев

Уголовное дело, возбужденное в отношении директора и учредителей строительной компании «Городок», собираются передать в суд. Ожидается, что это произойдет в течение ближайших месяцев. В настоящее время с материалами дела знакомятся его фигуранты.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в амурском управлении следственного комитета, все потерпевшие знакомиться с материалами дела закончили. Ожидается, что четверо обвиняемых изучат их к новому году, после этого дело направят в суд.

«Фактически сроки ознакомления с материалами дела обвиняемых не ограничены, но если они будут их затягивать, то суд, по ходатайству, может ввести соответствующее ограничение», – пояснил старший инспектор Олег Мясоедов.

Как сообщало Амур.инфо, обвиняемыми по делу проходят директор «Городка» Анатолий Попов, учредители компании Александр Сакания, Виктор Лабушев и Галихан Оспанов. Дело заведено по факту растраты средств дольщиков, в нем 98 томов, плюс большое количество финансовых документов. Анатолия Попова и Александра Саканию поместили под домашний арест еще в конце 2016 года, летом 2017 года ту же меру пресечения избрали для Виктора Лабушева и Галихана Оспанова.

«Городок» был признан банкротом летом 2016 года.

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#закон #строительство

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Комментарии
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  • Это да 64

    Это да 64
    47 минут назад

    Попов вчера по КПП ходил под домашним орестом....

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