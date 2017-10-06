При пожаре в Белогорском районе мужчина получил ожоги

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Вечером 5 октября в Белогорском районе произошел пожар, в котором пострадал человек. Мужчина получил множественные ожоги и был доставлен в больницу.

Возгорание случилось в селе Новоназаровка на улице Нижней. Воспламенилась одна из хозяйственных построек. Сообщение о происшествии поступило в 23:19.

Приехав на место, пожарные обнаружили постройку из бруса, из-под кровли которой шел густой черный дым. Пламя удалось локализовать через три минуты. Еще через пять минут было ликвидировано открытое горение. От огня удалось спасти расположенный рядом жилой дом.

По словам хозяина дома, хозпостройка использовалась как жилище для коров и кур. Внутри находились две печи, имелось электричество. В результате пожара в строении сгорела кровля; кроме того, была повреждена изнутри небольшая постройка, находящаяся рядом. К моменту прибытия пожарных хозяин дома успел вывести на воздух всех животных, отогнал подальше свои автомобили.

Сам мужчина получил ожоги предплечий, ног, кистей рук, лба. Его доставили на скорой в больницу Белогорска, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с печью или замыкание электропроводки. Предварительный ущерб оценили в 400 тысяч рублей.