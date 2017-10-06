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сегодня, 12:08 2

Обманутые дольщики смогут получить выплаты в течение двух лет

Обманутые дольщики смогут получить выплаты в течение двух лет

Первые выплаты дольщикам начнутся в декабре 2017 года. По предварительной информации, помощь будет оказана почти 400 амурчанам. Сначала деньги получат инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды и лица, которые не имеют жилья, при наличии у них ипотечного жилищного кредита.

Заявления от граждан будут принимать до 15 ноября, сообщил первый заместитель министра транспорта и строительства области Александр Плешкевич. Реестр сформируют на основании поданных документов до 23 ноября.

Сразу решить все проблемы дольщиков не удастся, необходимо время, подчеркнул глава региона Александр Козлов. Планируется, что выплаты амурчанам начнутся с декабря 2017 года. Получить деньги люди смогут в течение двух лет. По предварительной информации, помощь будет оказана почти 400 дольщикам.

Возможность изыскать средства в региональном бюджете для помощи дольщикам дала подписанная президентом России Владимиром Путиным программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов, сообщает правительство области.

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#губернатор #областная власть #строительство

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Комментарии
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  • витек

    витек
    2 часа назад

    За чей счет "банкет"?

  • Управляющий

    Управляющий
    1 час назад

    За бюджет!

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