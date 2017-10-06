Подаренным Александром Козловым винтовкам нашли применение в новом тире Завитинска
Пяти пневматическим винтовкам, которые подарил школе № 1 Завитинска губернатор Амурской области Александр Козлов, нашли применение. Так, в подвале школы завершился ремонт, и здесь был торжественно открыт новый тир. Подаренное оружие будет использоваться в нем.
Как пишет «Маршрутка», тир открыли 30 сентября, в церемонии принял участие глава Завитинского района Сергей Линевич. Он поздравил любителей и профессионалов стрелкового спорта с этим событием, выразил надежду на скорейший рост их мастерства, увеличение их боевого отряда.
Первыми опробовать подаренное оружие и пройти тестирование по нормативам ГТО смогли представители районной администрации. Среди желающих проверить меткость в стрельбе – школьники и их педагоги, работники и руководители предприятий, организаций, пенсионеры.
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