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сегодня, 11:32 2

Подаренным Александром Козловым винтовкам нашли применение в новом тире Завитинска

Подаренным Александром Козловым винтовкам нашли применение в новом тире Завитинска
Фото: marshrutca.ru

Пяти пневматическим винтовкам, которые подарил школе № 1 Завитинска губернатор Амурской области Александр Козлов, нашли применение. Так, в подвале школы завершился ремонт, и здесь был торжественно открыт новый тир. Подаренное оружие будет использоваться в нем.

Как пишет «Маршрутка», тир открыли 30 сентября, в церемонии принял участие глава Завитинского района Сергей Линевич. Он поздравил любителей и профессионалов стрелкового спорта с этим событием, выразил надежду на скорейший рост их мастерства, увеличение их боевого отряда.

Первыми опробовать подаренное оружие и пройти тестирование по нормативам ГТО смогли представители районной администрации. Среди желающих проверить меткость в стрельбе – школьники и их педагоги, работники и руководители предприятий, организаций, пенсионеры.

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#губернатор #Завитинск #школа

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Комментарии
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  • Way

    Way
    1 час назад

    в школе ппру уроков физкультуры проходило в тире, с тех пор так и не приходилось ни разу там побывать. Нужно восполнять проблемы) до Завитинска далековато, а вот в где в городе тир даже не в курсе. кто подскажет?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    У Пассажа ночью прогуляйся, там и бои без правил и тир и прочие развлечения.

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