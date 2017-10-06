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6октября
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Пассажиры всё чаще становятся инициаторами ДТП

В Благовещенске и Благовещенском районе участились случаи ДТП по вине пассажиров. Люди открывают дверь, не убедившись в безопасности, и создают помеху для попутного транспорта. Как итог, оба автомобиля получают механические повреждения.

В августе 2017 года в Благовещенске, в районе дома № 194 по улице Красноармейской пассажир при высадке из автомобиля, открыл заднюю левую дверь, и стал инициатором ДТП. Испугавшись ответственности, мужчина оставил место происшествия. Автобус ПАЗ 32054 получил повреждения передней и правой части кузова, а у автомобиля Nissan Tiida Latio были повреждены левая передняя и задняя двери.

Таких случаев с начала 2017 года зафиксировано 5. За нарушение пассажирам грозит административное наказание в виде штрафа 1 000 рублей.

В Госавтоинспекции напоминают, посадку и высадку нужно производить со стороны тротуара или обочины и только после остановки транспортного средства. Если посадка и высадка не возможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участником движения. Также, пассажирам запрещается открывать двери транспортных средств во время движения.

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#происшествия #транспорт

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