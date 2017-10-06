Водитель, сбивший студентов возле ОКЦ Благовещенска, заявил о раскаянии

В четверг, 5 октября, в Благовещенском городском суде состоялись прения сторон по делу об аварии возле ОКЦ областного центра, произошедшей в мае. Обвиняемый в случившемся водитель заявил, что раскаивается, и принес соболезнования родителям сбитых студентов.

По уточненной информации, прокурор просит для водителя 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Довод государственного обвинителя – то, что в деле нет отягчающих обстоятельств, касающихся алкоголя. Несмотря на то, что водитель скрылся с места преступления и был позже задержан в нетрезвом состоянии, прокурор полагает, что в сам момент аварии рулевой не был пьян. После ДТП его никто не освидетельствовал. Поэтому, получается, водитель выпил уже после случившегося.

Как сообщало Амур.инфо, такую меру потерпевшая сторона считает слишком мягкой.

«Мы полагаем, что позиция гособвинения, озвученная в суде, опасна для общества. То есть в таких ситуациях люди будут совершать преступление, скрываться с места ДТП, а в последующем говорить, что только что выпил – перед тем, как прийти», – заявил на прениях адвокат потерпевшей стороны Василий Качев.

Слова прокурора о том, что автомобилист помогал следствию раскрыть преступление, защитник поставил под сомнение, как и раскаяние обвиняемого.

Видео Благовещенского городского суда

«Я искренне раскаиваюсь и приношу соболезнования. Извините и простите меня, если сможете», – сказал в суде водитель.

«Это невыносимо – видеть все. Поэтому мы старались не ездить сюда (на заседания суда – Прим. ред.). Абсолютно равнодушное лицо. Защищает только свою шкуру. То, что он извинился сегодня, это неважно. Когда мы были в больнице, не было ни звонков, ни обращений», – отметила мать погибшего студента Ольга Герова.

Точку в этом деле должен поставить суд. В конце месяца обвиняемому предоставят последнее слово, после которого вынесут приговор.

Как сообщало Амур.инфо, авария возле ОКЦ Благовещенска произошла 6 мая. Автомобиль, ехавший на большой скорости сбил двух студентов АГМА, которые переходили улицу Ленина в сторону ОКЦ по пешеходному переходу. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но был задержан. Спустя несколько дней один из пострадавших, Виталий Геров, скончался. Мария Гришина, девушка, которая попала под машину вместе с ним, выжила.