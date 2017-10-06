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Водитель, сбивший студентов возле ОКЦ Благовещенска, заявил о раскаянии

Водитель, сбивший студентов возле ОКЦ Благовещенска, заявил о раскаянии

В четверг, 5 октября, в Благовещенском городском суде состоялись прения сторон по делу об аварии возле ОКЦ областного центра, произошедшей в мае. Обвиняемый в случившемся водитель заявил, что раскаивается, и принес соболезнования родителям сбитых студентов.

По уточненной информации, прокурор просит для водителя 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Довод государственного обвинителя – то, что в деле нет отягчающих обстоятельств, касающихся алкоголя. Несмотря на то, что водитель скрылся с места преступления и был позже задержан в нетрезвом состоянии, прокурор полагает, что в сам момент аварии рулевой не был пьян. После ДТП его никто не освидетельствовал. Поэтому, получается, водитель выпил уже после случившегося.

Как сообщало Амур.инфо, такую меру потерпевшая сторона считает слишком мягкой.

«Мы полагаем, что позиция гособвинения, озвученная в суде, опасна для общества. То есть в таких ситуациях люди будут совершать преступление, скрываться с места ДТП, а в последующем говорить, что только что выпил – перед тем, как прийти», – заявил на прениях адвокат потерпевшей стороны Василий Качев.

Слова прокурора о том, что автомобилист помогал следствию раскрыть преступление, защитник поставил под сомнение, как и раскаяние обвиняемого.

Видео Благовещенского городского суда

«Я искренне раскаиваюсь и приношу соболезнования. Извините и простите меня, если сможете», – сказал в суде водитель.

«Это невыносимо – видеть все. Поэтому мы старались не ездить сюда (на заседания суда – Прим. ред.). Абсолютно равнодушное лицо. Защищает только свою шкуру. То, что он извинился сегодня, это неважно. Когда мы были в больнице, не было ни звонков, ни обращений», – отметила мать погибшего студента Ольга Герова.

Точку в этом деле должен поставить суд. В конце месяца обвиняемому предоставят последнее слово, после которого вынесут приговор.

Как сообщало Амур.инфо, авария возле ОКЦ Благовещенска произошла 6 мая. Автомобиль, ехавший на большой скорости сбил двух студентов АГМА, которые переходили улицу Ленина в сторону ОКЦ по пешеходному переходу. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но был задержан. Спустя несколько дней один из пострадавших, Виталий Геров, скончался. Мария Гришина, девушка, которая попала под машину вместе с ним, выжила.

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#ДТП #закон #происшествия #студенты #суды #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    25 минут назад



    прокурор полагает, что в сам момент аварии рулевой не был пьян. После ДТП его никто не освидетельствовал. Поэтому, получается, водитель выпил уже после случившегося.



  • Buddha

    Buddha
    20 минут назад

    В машине их было четверо, все пьяные

  • Это да 64

    Это да 64
    17 минут назад

    Получается что прокурор он же и адвокат???Странное выражение прокурора, может это не прокуратура.

  • Одисей

    Одисей
    15 минут назад

    Ну я ничего не понимаю, как за смерть одного и тяжкие повреждения другого можно просить 2,5 года поселения? У нас правосудие будет когда-нибудь уже или так и будут пьяные твари калечить и убивать людей.

    Что взрослого мужика сподвигло сесть пьяным за руль, это не малолетка без мозгов и с кучей понтов, вроде вполне здоровый и взрослый человек

  • Одногруппник

    Одногруппник
    9 минут назад

    Сподвиг алкоголь!!!

  • alex 3

    alex 3
    7 минут назад

    "По уточненной информации, прокурор просит для водителя 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Довод государственного обвинителя – то, что в деле нет отягчающих обстоятельств, касающихся алкоголя. Несмотря на то, что водитель скрылся с места преступления и был позже задержан в нетрезвом состоянии, прокурор полагает, что в сам момент аварии рулевой не был пьян. После ДТП его никто не освидетельствовал. Поэтому, получается, водитель выпил уже после случившегося."

    СМОТАЙСЯ С МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ -СОКРАТИ СЕБЕ СРОК НА 5 ЛЕТ!!!! вот чему такие "прокуроры способствуют". Видно что специально находят "дырки в законе" для убийц!! Позор таким прокурорам.

  • 123654

    123654
    6 минут назад

    Твою ж мать! Вспоминаю бурное обсуждение где девушка на витце сбила женщину, переходившую в неположенном месте, и ей дали: Водителя приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Судя из новостей девушка была трезва, никуда не уезжала, пешеход переходил в не положенном месте и 2,5 года, этот в*родок ехал на красный, скорее всего пьян, покинул место дтп и тоже прокурор просит 2,5 года. И тут напрашивается вывод что прокурору хорошо заплатили. Других объяснений нет.

  • Ю3к

    Ю3к
    6 минут назад

    Это да 64

    Получается что прокурор он же и адвокат???Странное выражение прокурора, может это не прокуратура.



    Так кто мешает вам занять место прокурора и выдать "правильное" выражение? Хорошо по клавиатуре клацать и рассуждать на вольные темы! А вот попробуйте поддержать гос.обвинение по делу, где НЕТ доказательств вменяемого преступления! Если в деле нет доказательств опьянения водителя в момент ДТП, объясните мне - КАК прокурор должен обосновать именно 4-ю часть 264-й УК РФ? Сослаться на ОБС? Или экстрасенсов привлечь?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 минуты назад

    После такого нормальный человек есть-пить-спать не будет, а у этого упитанный и свежий вид

  • Ю3к

    Ю3к
    4 минуты назад

    alex 3

    "По уточненной информации, прокурор просит для водителя 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Довод государственного обвинителя – то, что в деле нет отягчающих обстоятельств, касающихся алкоголя. Несмотря на то, что водитель скрылся с места преступления и был позже задержан в нетрезвом состоянии, прокурор полагает, что в сам момент аварии рулевой не был пьян. После ДТП его никто не освидетельствовал. Поэтому, получается, водитель выпил уже после случившегося."

    СМОТАЙСЯ С МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ -СОКРАТИ СЕБЕ СРОК НА 5 ЛЕТ!!!! вот чему такие "прокуроры способствуют". Видно что специально находят "дырки в законе" для убийц!! Позор таким прокурорам.



    Исчо адын!

  • Ю3к

    Ю3к
    3 минуты назад

    123654

    Твою ж мать! Вспоминаю бурное обсуждение где девушка на витце сбила женщину, переходившую в неположенном месте, и ей дали: Водителя приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Судя из новостей девушка была трезва, никуда не уезжала, пешеход переходил в не положенном месте и 2,5 года, этот в*родок ехал на красный, пьян, покинул место дтп и тоже прокурор просит 2,5 года. И тут напрашивается вывод что прокурору хорошо заплатили. Других объяснений нет.



    А вот это уже - паранойя!

  • Энн

    Энн
    2 минуты назад

    А напомните мне профессиональные обязанности прокуроров? Они теперь адвокатами для таких уродов работают на полставки??? Как жаль людей! Невыносимо видеть!

  • alex 3

    alex 3
    1 минута назад

    ЗдравомыслящаяПосле такого нормальный человек есть-пить-спать не будет, а у этого упитанный и свежий вид


    видно что "мажор" -тёртый, продуманный

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