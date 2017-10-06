В Благовещенске пропал 16-летний Максим Смоленский

В областном центре 27 сентября ушел из дома и не вернулся Максим Смоленский. Подросток сказал старшему брату, что встречается с друзьями, но они его не видели. Родные обратились в полицию.

Вечером 27 сентября Максим со старшим братом отправились погулять на берег Зеи. Старший брат вернулся домой через пару часов, младшего отец в этот день так и не дождался. Утром раздался звонок от пропавшего. Максим задал отцу только один вопрос: «Где ты?» При этом о своем местонахождении подросток ничего не сказал, разговор прервался.

Отец Максима Юрий Смоленский признался, что сын и раньше уходил из дома, мог отсутствовать и больше суток, но всегда возвращался. В этот раз отсутствие затянулось. Родные поговорили с друзьями Максима, но никто его не видел. 1 октября семья обратилась с заявлением в полицию. Сейчас ведется поиск Максима.

Родные просят всех, кто знает о местонахождении подростка, сообщать информацию по номеру 8963-804-13-70. Также информацию ждут в дежурной части управления уголовного розыска УВД России по Амурской области: 59-41-05.