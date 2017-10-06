На подъездной дороге к Благовещенску открыли два моста

На подъездной дороге к Благовещенску в эксплуатацию ввели два моста. В ходе работ на искусственных сооружениях общей протяженностью 55 метров дорожники отремонтировали опоры, пролетные строения, мостовое полотно и регуляционные сооружения.

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» завершило ремонт мостов на 79-м километре в районе села Дмитриевка и 108-м километре в районе села Ровное федеральной автомобильной дороги «Подъезд к Благовещенску».

Всего в 2017 году в программу работ ФКУ ДСД «Дальний Восток» по ремонту искусственных сооружений включены четыре объекта общей протяженностью около 243 метров. Ремонт моста через протоку Васильевская на 1 518-м километре федеральной трассы Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск. В настоящее время ведутся работы по устройству деформационных швов и барьерного ограждения. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце октября.