В Благовещенске пешеход скончался после наезда автомобиля

Вечером 5 октября в Благовещенске произошло ДТП, обернувшееся гибелью человека. Пешеход скончался после того, как его сбил автомобиль. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Авария произошла в 20:00, по информации очевидцев – на Новотроицком шоссе. Пешеход переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, когда на него наехал автомобиль УАЗ. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался.

Как сообщается в сводке происшествий областного УГИБДД, погибший – 1962 года рождения, за рулем УАЗа находился водитель 1966 года рождения. По факту случившегося проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg