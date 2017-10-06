Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:52 1

В Благовещенске пешеход скончался после наезда автомобиля

В Благовещенске пешеход скончался после наезда автомобиля

Вечером 5 октября в Благовещенске произошло ДТП, обернувшееся гибелью человека. Пешеход скончался после того, как его сбил автомобиль. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Авария произошла в 20:00, по информации очевидцев – на Новотроицком шоссе. Пешеход переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, когда на него наехал автомобиль УАЗ. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался.

Как сообщается в сводке происшествий областного УГИБДД, погибший – 1962 года рождения, за рулем УАЗа находился водитель 1966 года рождения. По факту случившегося проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Просмотров всего: 1593

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Rumpelstiltskin

    Rumpelstiltskin
    21 минута назад

    Наверное речь о пешеходном переходе напротив ТЦ Перекресток, там много таких, кто переходит на красный, полагая что идет по нерегулируемому пешеходному переходу, не думая о том, что водители едут на зеленый...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 5

Водитель, сбивший студентов возле ОКЦ Благовещенска, заявил о раскаянии

Происшествия 1

В Благовещенске пропал 16-летний Максим Смоленский
Общество

На подъездной дороге к Благовещенску открыли два моста

Происшествия 6

Амурчанина оштрафовали за полет на аэростате «Радуга»