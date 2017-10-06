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сегодня, 09:16 6

Амурчанина оштрафовали за полет на аэростате «Радуга»

Амурчанина оштрафовали за полет на аэростате «Радуга»
Фото: drivetribe.com

В Приамурье оштрафовали жителя Благовещенска. Мужчина совершил полет на тепловом аэростате, не имея на то необходимых документов.

Полет благовещенца состоялся 26 июля в Ивановском районе. В воздух он поднялся на тепловом аэростате класса АХ-8 «Радуга». При этом амурчанин нарушил законодательство – у него не было свидетельства пилота свободного аэростата, медицинского заключения о годности к полетам, а также сертификата летной годности воздушного судна.

В отношении горожанина возбудили дело об административном правонарушении. Его рассмотрела служба Госавианадзора, которая оштрафовала его на 1 000 рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад



    У мужчины не было свидетельства пилота свободного аэростата, медицинского заключения о годности к полетам, а также сертификата летной годности воздушного судна.



    Наверное, все эти документы дороже штрафа в 1 руб)))

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    За 1000 руб я бы тоже прокатился!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    DimonS

    За 1000 руб я бы тоже прокатился!



    + много))). Если наладить бизнес, то штрафы окупятся.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    1 час назад

    А сколько штраф за полет на самолете без прав и соответствующих уведомлений?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    30 минут назад

    А как они его поймали? Явно не в воздухе. Сказал бы: "Аэростат угнали, потом нашёл в кустах"

  • DrDimon

    DrDimon
    25 минут назад

    Здравомыслящая

    А как они его поймали? Явно не в воздухе.



    Перехватчики по тревоге подняли.

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