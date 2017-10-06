Амурчанина оштрафовали за полет на аэростате «Радуга»

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В Приамурье оштрафовали жителя Благовещенска. Мужчина совершил полет на тепловом аэростате, не имея на то необходимых документов.

Полет благовещенца состоялся 26 июля в Ивановском районе. В воздух он поднялся на тепловом аэростате класса АХ-8 «Радуга». При этом амурчанин нарушил законодательство – у него не было свидетельства пилота свободного аэростата, медицинского заключения о годности к полетам, а также сертификата летной годности воздушного судна.

В отношении горожанина возбудили дело об административном правонарушении. Его рассмотрела служба Госавианадзора, которая оштрафовала его на 1 000 рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.