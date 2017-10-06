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Облачно, дождь: прогноз погоды в Амурской области на 6 октября

Облачно, дождь: прогноз погоды в Амурской области на 6 октября
Фото: kotmurka.ru

6 октября, в пятницу, в Амурской области идут слабые, умеренные, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Дует юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 14 метров.

Столбики уличных термометров в течение дня поднимутся до +5...+10 градусов, по юго-востоку – до 15, по северо-западу – местами не выше нуля.

В Благовещенске, по информации синоптиков Амурского гидрометцентра, облачно, дождь. Ветер с востока разовьет скорость до 6-11 метров в секунду. Температура составит 8...10 градусов со знаком плюс.

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#погода

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