Облачно, дождь: прогноз погоды в Амурской области на 6 октября

Фото: kotmurka.ru

6 октября, в пятницу, в Амурской области идут слабые, умеренные, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Дует юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 14 метров.

Столбики уличных термометров в течение дня поднимутся до +5...+10 градусов, по юго-востоку – до 15, по северо-западу – местами не выше нуля.

В Благовещенске, по информации синоптиков Амурского гидрометцентра, облачно, дождь. Ветер с востока разовьет скорость до 6-11 метров в секунду. Температура составит 8...10 градусов со знаком плюс.