Увеличить срок выплат пособий по уходу за ребенком могут до 7 лет

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Пособие в размере 3 тысяч рублей будет выплачиваться семьям при наличии документа об отсутствии возможности предоставить ребенку место в яслях или детском саду. Такие нормы содержатся в представленном законопроекте.

«Реализация законопроекта будет способствовать решению семейных, социальных проблем, улучшению демографической ситуации в России за счет предусматриваемых дополнительных мер социальной поддержки», – говорится в пояснительной записке.