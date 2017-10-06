Увеличить срок выплат пособий по уходу за ребенком могут до 7 лет
До семи лет могут увеличить срок выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае отказа его приема в детские сады. «Известия» сообщают о том, что в Госдуму внесли на рассмотрение соответствующий законопроект.
Пособие в размере 3 тысяч рублей будет выплачиваться семьям при наличии документа об отсутствии возможности предоставить ребенку место в яслях или детском саду. Такие нормы содержатся в представленном законопроекте.
«Реализация законопроекта будет способствовать решению семейных, социальных проблем, улучшению демографической ситуации в России за счет предусматриваемых дополнительных мер социальной поддержки», – говорится в пояснительной записке.
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