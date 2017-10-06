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сегодня, 08:47 4

Увеличить срок выплат пособий по уходу за ребенком могут до 7 лет

Увеличить срок выплат пособий по уходу за ребенком могут до 7 лет
Фото: rebenok.by

До семи лет могут увеличить срок выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае отказа его приема в детские сады. «Известия» сообщают о том, что в Госдуму внесли на рассмотрение соответствующий законопроект.

Пособие в размере 3 тысяч рублей будет выплачиваться семьям при наличии документа об отсутствии возможности предоставить ребенку место в яслях или детском саду. Такие нормы содержатся в представленном законопроекте.

«Реализация законопроекта будет способствовать решению семейных, социальных проблем, улучшению демографической ситуации в России за счет предусматриваемых дополнительных мер социальной поддержки», – говорится в пояснительной записке.

Просмотров всего: 987

#дети #российская власть #соцзащита

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Частный детский садик стоит 18500 в месяц, вчера узнавал. Нянька на дом 80- 120 руб. час. Если маме сидеть с ребёнком самой, то этих денег им не хватит и на 2 недели, какие-то полумеры принимаются.

  • варварав

    варварав
    1 час назад

    Браво господа-управленцы!!! Сейчас алкашки нарожают. А мы их содержать будем. Плодим преступников инвалидов и бездельников. Главное держать население в узде и вовремя им колбаской у носа махать, ещё чуть-чуть и вы не в Ж. Чинуши

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Уже бы до самой пенсии увеличили срок выплаты пособия....

  • Алиса65

    Алиса65
    30 минут назад

    Не волнуйтесь, могут платить, а могут и передумать. А если платить, то только не более, чем на 2х детей. Но тогда будет ли этот срок входить в пенсионный стаж? Сейчас не входит вроде....

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