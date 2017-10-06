Российские города «минировали» четверо россиян из-за границы

«Мы установили, правда, непросто было это сделать – это российские граждане. Однозначно могу сказать – это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», – сказал директор ФСБ Александр Бортников.

Заявление Бортников сделал на совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств. Розыск преступников велся совместно с зарубежными партнерами. Выяснилось, что у звонивших есть пособники на территории страны, отметил глава ведомства. Александр Бортников пояснил, что определить место дислокации звонивших сложно, так как они использовали IP-телефонию.

«Экономику мы считали на первых днях — более 300 миллионов рублей понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки», – сказал Бортников.

11 сентября, в более чем ста городах были эвакуированы почти полмиллиона человек. В этот день в России началась волна анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. 13 сентября волна звонков добралась до Благовещенска. Из-за этого спецслужбы эвакуировали автовокзал, ТРЦ «Острова», три школы – № 13, 15 и 17. Также федеральные СМИ сообщают об эвакуации аэропорта Благовещенска, а жители областного центра – о ТЦ «Бурхан».

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах федеральные СМИ сообщали о том, что звонки инициировали люди, связанные с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Основная часть анонимных сообщений, по неподтвержденной информации, исходила с территории Украины.