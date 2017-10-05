«Крылья»: в семье нуждаются двое братьев

Телекомпания «Альфа-канал» продолжает рассказывать о тех, кому нужна семья. В очередном выпуске проекта «Крылья» – два брата, старшему – 14 лет, младшему – 11. Несмотря на уже подростковый возраст, они очень хотят обрести семью.

Два брата – не разлей вода. Вместе проводить время Владислав и Ярослав готовы часами. Их общее хобби – футбол, поэтому, младший постоянно просит старшего научить его различным трюкам в спортивной игре.

Владислав – мальчик покладистый, заботится о младшем Ярике. Главная мечта ребят – стать футболистами и заработать деньги на квартиру. Они уже решили, как обустроят комнаты.

До того как попасть в детский дом Дмитриевки, братья жили в Свободном, но там социальное учреждение расформировали. В Дмитриевском детском доме дети находятся уже два года. Свою семью мальчики помнят хорошо. Их мама умерла. Сейчас для братьев главное, чтобы они были вместе и обрели любящих родителей.

«Братья очень дружные, любят друг друга. Трудолюбивые. Ярик – помощник для воспитателей. Все, что не скажи, все сделает. Ответственный и учится он у нас хорошо», – рассказывает социальный педагог Елена Жижерина.

У мальчиков сейчас подростковый возраст. Но именно в этот период им особенно хочется обрести семью. Они уже и забыли, что такое родительская ласка и забота. Поэтому стараются не думать об этом.

Линия для усыновителей: 8 (4162) 200-249.