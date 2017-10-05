О выдающихся уроженцах Благовещенска создали квест-игру

Жителям областного центра предлагают сыграть в квест-игру «Самый-самый Благовещенск». Ее автором стала амурчанка Яна Стародуб-Афанасьева. Она разработала три маршрута по историческому центру города, следуя по которым, благовещенцы узнают о людях и событиях, прославивших столицу Приамурья на всю страну и весь мир.

Игра предполагает прохождение городского маршрута, нанесенного на карту. На каждой точке игрокам предстоит ответить на историко-краеведческие вопросы. Помогут в этом специальные карты с фотографиями, документами, газетными и другими архивными материалами. На них собраны самые интересные факты не только о выдающихся жителях Благовещенска, но и о его старинных зданиях и исторических памятниках. Например, сегодняшнее здание мэрии в прошлом – особняк одного из самых богатых людей Российской империи Глеба Ларина.

Для того чтобы посмотреть, как выглядели здания и улицы областного центра в прошлом, создатели квеста разработали карты «было-стало». Работал над ними фотограф Егор Бархатов, помогала восстановить облик старого Благовещенска Людмила Чаюн. При этом архитектор с 20-летним стажем тоже делала для себя открытия.

«С тем же самым Домом губернатора. У меня пять разных карт исторических, и ни на одной не было показано именно деревянного здания Дома губернатора. И уже в масштабе я внесла себе в компьютер, измеряла, и получается, что кирпичный дом находится на том же самом месте, где и было деревянное здание Дома губернатора», – говорит Людмила Чаюн.

Яна Стародуб-Афанасьева сейчас живет в Москве, но для создания игры несколько месяцев провела в Благовещенске, работая в фондах государственного архива области, который стал главным партнером проекта, и с известными краеведами города – Ириной Ермацанс, Владимиром Абеленцевым, Валентиной Кобзарь, Владимиром Пушкаревым и другими.

Яна Стародуб-Афанасьева говорит, что самым интересным был поиск родственников, наследников тех людей, которые стали героями игры. «Например, удалось найти внучку Владимира Шимановского и выяснить удивительные факты об этом человеке. Благодаря ему у нас есть музей, благодаря ему работала железная дорога. О том, что он первым разработал проект первого водопровода, я думаю, мало кто знает», – говорит амурчанка.

Маршруты рассчитаны на два-три часа. Их уже опробовали некоторые благовещенцы.

«Потрясающая игра, мы прошли ее семьей, вместе с мужем и внучкой, а потом прошли ее и наши друзья. Я как историк могу сказать, что это глобальный труд, неимоверный просто, и я считаю, что для педагогов, преподавателей истории вузов, ссузов это будет отличное подспорье. Я узнала о городе много нового, для меня Благовещенск заиграл новыми гранями», – поделилась сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова.

Презентация первого маршрута игры пройдет 18 октября в Центре эстетического воспитания, там же можно будет приобрести игру. После – квест поступит в продажу. А уже весной создатели игры презентуют еще два маршрута.