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сегодня, 18:56 0

В Благовещенске пришлось тушить цветочный павильон

В Благовещенске пришлось тушить цветочный павильон
Фото: staroekrukovo.ru

Ночью 5 октября в Благовещенске пожарные тушили цветочный торговый павильон. Возгорание случилось на объекте, расположенном по улице Лазо. Сообщение о происшествии поступило в 03:11.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в тушении огня участвовали силы в составе 9 человек и 3 единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать за семь минут.

В результате пожара помещение павильона было закопчено по всей площади. Пламя повредило южную стену на площади 12 «квадратов». Также были повреждены цветы в горшках.

Причина и виновник пожара устанавливаются.

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#пожары #происшествия

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