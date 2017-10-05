Пропавшая в Екатеринославке женщина найдена мертвой
38-летняя Татьяна, которая пропала 29 сентября в селе Екатеринославка Октябрьского района, найдена мертвой. Информация об этом начала расходиться по WhatsApp, сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
По предварительным данным, труп женщины обнаружили в Екатеринославке местные жители, которые вызвали полицию. Тело находилось за общественным туалетом в теплотрассе, в районе поликлиники.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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