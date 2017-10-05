Пропавшая в Екатеринославке женщина найдена мертвой

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По предварительным данным, труп женщины обнаружили в Екатеринославке местные жители, которые вызвали полицию. Тело находилось за общественным туалетом в теплотрассе, в районе поликлиники.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.