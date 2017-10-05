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5октября
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сегодня, 18:42 4

Пропавшая в Екатеринославке женщина найдена мертвой

Пропавшая в Екатеринославке женщина найдена мертвой
Фото: severpost.ru

38-летняя Татьяна, которая пропала 29 сентября в селе Екатеринославка Октябрьского района, найдена мертвой. Информация об этом начала расходиться по WhatsApp, сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

По предварительным данным, труп женщины обнаружили в Екатеринославке местные жители, которые вызвали полицию. Тело находилось за общественным туалетом в теплотрассе, в районе поликлиники.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Просмотров всего: 2202

#происшествия

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Кошмар

  • Бриз

    Бриз
    1 час назад

    Это просто кошмар какой то))))) Кто теперь посмеётся о том, что она загуляла? чмырьё! Пацан остался без матери((((( Найти ублюдка и без суда...

  • Леонидова

    Леонидова
    48 минут назад

    ужас какой

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    9 минут назад

    Леонидова

    ужас какой



    В чём ужас ? Написано, найдена в теплотрассе точка. Может она с тобой боярышник квасила ,ты уползла до дома .а она нет ?

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