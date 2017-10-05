В Бурейском районе изъяли более 135 килограммов марихуаны (видео)

В Приамурье в ходе операции «Мак-2017» полицейские задержали крупную партию наркотиков. Так, стражи порядка изъяли в Бурейском районе более 135 килограммов марихуаны, а также около 240 граммов гашишного масла.

«Дурь» была обнаружена в лесном массиве недалеко от села Правая Райчиха. Там находились пологи с марихуаной, гашишное масло, а также предметы и приспособления для изготовления наркотиков.

Предварительно установлено, что двое местных жителей 1990 и 1997 годов рождения планировали продавать наркотики в Хабаровске.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Видео: 28.мвд.рф