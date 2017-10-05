Ситуация с авиаперевозками в Амурской области нормализуется

13 пассажиров с билетами авиакомпании «ВИМ-Авиа» улетели 5 октября из Благовещенска в Москву. Три авиакомпании – «Икар», «S7» и «Уральские авиалинии» – до 15 октября будут перевозить пассажиров с авиабилетами «ВИМ-Авиа» по манифесту прерванного полета (FIM).

Расписание на осенне-зимний период с авиакомпаниями, которые осуществляют перевозки на московском направлении, с благовещенским аэропортом согласовано.

«Ситуация в авиасообщении на московском направлении стабилизируется. Несмотря на уход авиакомпании "ВИМ-Авиа", проблем с перевозками у нас нет. Авиакомпании "Икар" и "Уральские авиалинии" увеличили частоту полетов, дефицита в рейсах на столичном направлении теперь нет», – сказал генеральный директор ГУП АО «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

Компания «Икар» в октябре добавила рейсы и будет осуществлять вылеты из аэропорта Благовещенска в следующие дни: 16.10, 18.10, 23.10, 24.10, 25.10 и 27.10. С 29 октября ее самолеты будут летать с частотой шесть раз в неделю, кроме субботы.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажи билетов на ежедневные рейсы в октябре, кроме 13 и 15 октября, а с 29 октября перейдет на шестидневную частоту, кроме вылетов из аэропорта Благовещенска по средам, сообщает пресс-служба областного минтранса.

«Звонков на горячую линию становится меньше, в кризисный момент в день более 60 звонков мы обрабатывали, сегодня около 20 в день поступает. Работа с пассажирами ведется в ручном режиме. С каждым обратившимся мы и представители авиакомпании "ВИМ-Авиа" ведем работу индивидуально. С 22 сентября по 3 октября из 12 рейсов проблемной авиакомпании было отменено 4 рейса, перевезено 1 345 пассажиров из Москвы, из Благовещенска улетел 941 пассажир», – рассказал министр транспорта и строительства области Андрей Тягло.