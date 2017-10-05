Белогорск благоустроили на 27 миллионов рублей

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В Белогорске завершили благоустройство внутридомовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования в сезоне 2017 года. На него выделили более 27 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

В 2017 году в перечень объектов для благоустройства вошли семь дворов многоквартирных домов и два сквера, расположенные в разных микрорайонах города. Подрядчики выполнили асфальтирование проездов, стоянки, подходы к подъездам во дворах 16 многоквартирных домов. Площадь нового покрытия составляет более 9 тысяч квадратных метров.

«Благоустроен сквер по улице Гагарина, рассказала начальник отдела благоустройства и ЖКХ Наталья Башкирова. – Новая зона отдыха обустроена в районе школы № 4 микрорайона Транспортный. Ее центром является фонтан "Жемчужина"».

Всего в скверах установлено 57 новых светильников отражающего света, 19 скамеек и 19 урн, 4 дорожных двусторонних светильника. В городских местах отдыха устроены новые тротуары, площадью более 715 квадратных метров. Общая протяженность пешеходных дорожек более трех сотен метров. Установлено металлическое пешеходное ограждение. Его длина составляет почти полкилометра.

Мероприятия подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Белогорска на 2017-2020 годы» выполнены в полном объеме, отметили в управлении ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.