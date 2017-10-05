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В Зее открыли памятную доску погибшему от рук бандита полицейскому Соколюку

В Зее открыли памятную доску погибшему от рук бандита полицейскому Соколюку
Фото: пресс-служба администрации Зеи

Во вторник, 3 октября, в городе Зее состоялась церемония открытия памятной доски Тарасу Соколюку – полицейскому, который погиб от бандитской пули при задержании преступников. Доску установили на здании Зейского отдела внутренних дел.

В церемонии принял участие начальник УМВД России по Амурской области Николай Аксенов. Он выразил благодарность и поддержку отцу Тараса, Владимиру Соколюку, поблагодарил его за воспитание замечательного сына, сообщает пресс-служба администрации Зеи.

Прозвучал Гимн России, под звуки марша знаменоносцы внесли знамя УМВД России по Амурской области. Собравшиеся почтили память погибшего минутой молчания.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено Владимиру Соколюку и ученикам кадетского класса школы № 5.

Как сообщало Амур.инфо, Тарас Соколюк погиб в мае 2016 года в Зее. Он участвовал в задержании преступников, напавших на дом частного предпринимателя. Соколюк получил огнестрельное ранение, от которого скончался в больнице.

Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок заключения.

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#Зея #криминал #память #происшествия

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