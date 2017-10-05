В Благовещенске продавцов обуви заставили свернуть уличную торговлю

Яркая палатка появилась 5 октября на одном из центральных перекрестков Благовещенска. Двое молодых мужчин торговали в ней обувью. Торговля в неустановленном месте была пресечена представителями городской администрации.

Торговлю молодые предприниматели – бизнесмены из Иркутска – развернули с утра. Продавать обувь они решили у перекрестка улиц Калинина и Красноармейской, где всегда оживлённо – рядом учебные заведения, студенческие общежития, супермаркет, жилые дома. О том, что торговать в этом месте запрещено, бизнесмены не знали.

«Мы не знали, что здесь нельзя торговать. В городе нас люди узнают, и раньше проблем с этим не было. Чтобы всё было законно, мы ездили в администрацию, пытались договориться. Они начали говорить про какой-то тендер. Времени у нас нет, поэтому решили развернуть торговлю самостоятельно. Я считаю, что мы ничего не нарушили», – рассказывает один из предпринимателей Сергей.

Покупатели подходили к палатке, охотно мерили обувь. Причем их не смутили подошедшие представители администрации, которые, тем не менее, торговлю пресекли.

«Данное мероприятие является несанкционированной торговлей. Молодые люди выставили на продажу обувь, и это является нарушением закона об административной ответственности в Амурской области. Торговать на улице можно только в специально отведенных местах», – объяснила руководитель сектора по защите прав потребителей администрации Благовещенска Наталья Акимова.

Коммерсанты нарушили статью 4.16 («Торговля в местах, не включенных органами местного самоуправления в схему размещения нестационарных торговых объектов») закона Амурской области об административной ответственности в Амурской области. На первый раз им вынесли предупреждение.

За нарушение данной статьи закона граждан наказывают административным штрафом в размере от 1 до 5 тысяч рублей; должностных и юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.

За 9 месяцев 2017 года специалистами отдела по защите прав потребителей городской администрации проведено 596 мероприятий: применение контрольно-кассовой техники – 4; оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции – 270; торговля в Амурской области – 283; благоустройство территории муниципального образования города Благовещенска – 39.

Мероприятия были направлены на устранение незаконной уличной торговли. Особое внимание уделялось местам наибольшей проходимости граждан и условиям реализации продовольственной группы товаров: фруктов, овощей, ягод, рыбы, яйцо, мяса (шашлыки).

Было проверено 228 предприятий и установлено 112 административных правонарушений, из них: продажа несовершеннолетним – 9; продажа сверхустановленного времени – 13; продажа пива в розлив в объектах в МКЖД – 74; продажа алкоголя по ограничению места реализации и в нестационарных объектах – 15; продажа алкоголя без документов – 1.

По выявленным нарушениям специалистами составлены протоколы об административных правонарушениях. Сумма вынесенных штрафов за 9 месяцев 2017 года составила 936,5 тысячи рублей.