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Амурские дольщики, не дождавшиеся жилья, получат деньги

Амурские дольщики, не дождавшиеся жилья, получат деньги

В Амурской области дольщики обанкротившихся строительных компаний смогут получить денежные выплаты. В четверг, 5 октября, управление социальной защиты населения по Благовещенску и Благовещенскому району начало приём документов от граждан.

Правительство области разработало порядок, по которому граждане, вложившие средства в строительство, но так и не получившие жилье, смогут получить денежную компенсацию. Разработанный документ утвердил губернатор Амурской области Александр Козлов.

Всех граждан, чьё право на получение выплат определил Арбитражный суд Амурской области, включат в реестр, формируемый в настоящее время. Перечень необходимых документов опубликован на сайте министерства социальной защиты населения.

«Чтобы не создавать ажиотаж, в управлении соцзащиты организована предварительная запись. Номера телефонов опубликованы на сайте министерства социальной защиты населения и министерства строительства и ЖКХ, также эти номера будут озвучены на собраниях дольщиков. Реестр будет создаваться в течение месяца, затем определятся восемь очередей. В первую очередь выплаты начнут получать граждане, у которых нет иного жилья и имеется ипотека, и те, кто относится к льготным категориям граждан, например, семьи, воспитывающие двух и более детей», – прокомментировала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва.

Ознакомиться с очередностью предоставления денежной выплаты, категориями граждан и перечнем документов можно с помощью памятки, размещенной на сайтах областных министерств соцзащиты и ЖКХ, а также в управлении социальной защиты населения Благовещенска и Благовещенского района по адресу: улица Северная, 186, кабинет 105. Записаться на прием можно по телефонам 23-71-91 и 23-71-66.

После того как управлению соцзащиты будут выделены средства на выплаты, граждан оповестят о порядке их получения, сообщает пресс-служба областного минсоцзащиты.

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#областная власть #соцзащита #строительство

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    12 минут назад

    Смогут получить денежную компенсацию. А в каком размере? С учетом инфляции за 15 лет?

  • S kak $

    S kak $
    8 минут назад

    Какая разница, главное что за ваш и за наш счет...

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