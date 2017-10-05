Благовещенка учится жить заново после падения с лестницы

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Жительница Благовещенска Мария Полоз сейчас находится в больнице. Недавно горожанка вышла из комы, и теперь ей нужно учиться жить заново. В тяжелом состоянии она оказалась после того, как неудачно упала с лестницы в одном из клубов областного центра.

Мать пострадавшей Елена Полоз говорит, что самое страшное позади, главное, что дочь осталась жива. Ее нынешнее состояние она характеризует как состояние младенца. У Марии есть 6-летний сын.

С лестницы Мария упала в ночь с 9 на 10 сентября. Вместе со своим сожителем она была в ночном клубе Благовещенска. Пара повздорила. «Он шел впереди по лестнице, она спускалась сзади, толкала его в спину. Видимо, сделала больно. Тут нет одного виноватого, есть то, что есть», – рассказывает Елена. По ее словам, Мария ударила сожителя ногой, возможно – неоднократно. Тот в ответ дернул женщину, и она упала с лестницы. Результат – тяжелая черепно-мозговая травма и кома.

Врачам пришлось удалить Марии часть головного мозга. Из комы она вышла недавно, 29 сентября ее перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Сейчас пострадавшей требуется специфический уход, говорит Елена, скоро понадобятся услуги сиделки.

«Она узнает людей, речевые функции у нее пока не восстановлены. Дочь пытается что-то говорить, но… О чем она думает, неизвестно, обратной связи пока нет», – описывает состояние дочери мать.

Елена Полоз отмечает, что врачи пока не делают прогнозов. Но сейчас Мария начинает питаться сама. Ей в любом случае предстоит еще одна операция.

Что касается сожителя женщины, мать не хочет, чтобы его наказывали за случившееся. «От того, что он как-то будет наказан, никому легче не станет. Время назад не отмотаешь. Он помогает, и я принимаю эту помощь, потому что я больше не в состоянии с такими вещами справляться», – сказала собеседница. Впрочем, добавила она, обращение в полицию было.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело – по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Для помощи Марии ее семья организовала сбор средств.

Реквизиты для перечисления: карта Сбербанка № 6390 0203 9012 3974 86. Получатель Алёна Тарасовна Полоз (сестра Марии).