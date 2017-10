«ТНТ-Благовещенск» стала лучшей региональной телекомпанией ТНТ в России

Телекомпанию «ТНТ-Благовещенск» признали лучшей региональной телекомпанией ТНТ 2017 года. Благовещенские телевизионщики получили главный приз ежегодного конкурса в номинации Best of the best – 3 миллиона рублей. Награждение прошло на ежегодном съезде региональных партнеров ТНТ, который в этом году проводился в Крыму.

Телекомпания «ТНТ-Благовещенск» стала лучшей сразу в нескольких номинациях. Первые места телевизионщики получили за «Лучшее проникновение» и «Лучшее продвижение». «Кирпичи ТНТ» — именно так называются призы развлекательного телеканала — «ТНТ-Благовещенск» получала и раньше. Но в 2017-м она впервые завоевала главный приз – Best of the best и 3 миллиона рублей. «Меня сейчас переполняют эмоции: хочется рассказать всему миру, что мы стали лучшей региональной телекомпанией. А если серьезно, то мы долго шли к этой победе. Участвовать в конкурсе мы начали еще в 2007 году. В 2008-м получили первый "Золотой кирпич" в номинации "Техническое проникновение". Все следующие годы мы входили в тройку лидеров. И вот в этом году наш совещатель — сеть ТНТ — поставил телекомпании самую высокую оценку! "ТНТ-Благовещенск" вручили два "Золотых кирпича" в номинациях "Лучшее продвижение–2017" и "Лучшее проникновение–2017". В итоге мы стали лучшей региональной телекомпанией и получили третий "Кирпич" и весомый денежный приз! Знаете, чтобы получить эту награду, на протяжении долгих лет разные промоменеджеры проделали огромнейшую работу. "Страна" должна знать своих героев. Это: Елена Удовенко, Ксения Ковалева, Гаянэ Асланова. И сейчас эту эстафетную палочку успешно подхватила Татьяна Водопьянова. Свежие идеи, успешное проведение промоакций, подарки зрителям — вся наша работа обернулась для нас высокой наградой – "Золотым кирпичом"!» – говорит исполнительный директор телекомпании «ТНТ-Благовещенск» Елена Морева. Конкурс «Лучшая региональная телекомпания ТНТ 2017 года» проводился по номинациям. В номинации «Лучшее техническое проникновение» оценивали охват аудитории телеканала, улучшение качества и увеличение территории вещания. Учитывали и результаты социологических исследований телесмотрения. В номинации «Лучшее продвижение» учитывали промо- и социальные акции телекомпаний. Телекомпания «ТНТ-Благовещенск» в 2017 году уже становилась лучшей в конкурсах ТНТ. Телевизионщики взяли главный приз за «Лучшую промоакцию месяца» в апреле. «ТНТ-Благовещенск» организовал яркую рекламную кампанию, охватившую весь город. Телевизионщики разработали и подготовили литературный «Филфак-энкаунтер», провели акции «Культурный пассажир» и «Читай меня полностью», акцию «Подарок за находку», интегрировались в популярную интеллектуальную игру QUIZ с заданиями по проекту «Филфак», а также провели конкурс видеосюжетов по проекту «Филфак». Летом Благовещенск лучше всех провел «День ТНТ». Акция стартовала в городе с велокарнавала. Десятки наряженных велосипедистов финишировали на набережной Благовещенска. Акция продолжилась танцевальным баттлом. Лучшие танцоры города боролись за поездку на съемки шоу «Танцы на ТНТ». После прошел аукцион, на котором благовещенцы тратили валюту телеканала – ТНТыщи – на ценные подарки. Завершился праздник концертом местной рок-группы и артистов театр огня.

