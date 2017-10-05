В Благовещенске припарковавшийся автохам перекрыл половину переулка Волошина
В Благовещенске неизвестный автовладелец припарковался поперек переулка Волошина, практически на углу перекрестка с улицей 50-летия Октября. Свою машину автохам поставил рядом с областным управлением МВД.
Фотографии парковки появились в соцсетях. На них виден легковой автомобиль, который стоит на углу переулка Волошина и улицы 50-летия Октября. Переулок с односторонним движением. Машина перекрыла одну полосу движения.
В Интернете неизвестного водителя окрестили «гением парковки».
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