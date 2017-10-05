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В Благовещенске припарковавшийся автохам перекрыл половину переулка Волошина

В Благовещенске припарковавшийся автохам перекрыл половину переулка Волошина
Фото: www.instagram.com/stopham_blg

В Благовещенске неизвестный автовладелец припарковался поперек переулка Волошина, практически на углу перекрестка с улицей 50-летия Октября. Свою машину автохам поставил рядом с областным управлением МВД.

Фотографии парковки появились в соцсетях. На них виден легковой автомобиль, который стоит на углу переулка Волошина и улицы 50-летия Октября. Переулок с односторонним движением. Машина перекрыла одну полосу движения.

В Интернете неизвестного водителя окрестили «гением парковки».

Просмотров всего: 1509

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    По любому мусор приехал к себе на работу.... Ему канает...

  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    вот новость! Там постоянно так паркуются....

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Да неправда! Никто так не паркуется там. Интересно, что у водителя в голове, чтобы так встать?!)))

  • Вицли

    Вицли
    1 час назад



    перекрыл половину переулка Волошина



    А замеры точные?

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    да там всегда так паркуются

  • Lola_Bunny

    Lola_Bunny
    1 час назад

    таких парковщиков там можно целый день фотать...

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    56 минут назад

    Хламуринфо жжжжжет! Судя по названию темы, площадь переулка Волошина как два таких автомобиля, как на фото данной темы! Не удивлюсь, если, по версии автора, другая половина половина указанного переулка является не смежной с первой, и находится в районе Спичфабрики (например)!

  • Shift

    Shift
    33 минуты назад

    чего он там перекрыл-то? там на камазе с прицепом можно вписаться спокойно..судя по фото

  • Mainer

    Mainer
    13 минут назад

    Shift

    чего он там перекрыл-то?



    Нарушил правила парковки автомобиля на проезжей части.

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