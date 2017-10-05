Пограничное управление Приамурья возглавил Роман Ксёнз

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

В четверг, 5 октября, сотрудникам областного Пограничного управления ФСБ России, руководству области и взаимодействующих структур представили нового начальника управления генерал-майора Романа Ксёнза. На должность он назначен указом президента РФ.

Нового начальника представил заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России Владимир Стрельцов, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

Роман Викторович Ксёнз родился в 1967 году в городе Зернограде Ростовской области. Окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ СССР, Академию ФПС России. Начинал службу в Закавказском пограничном округе, служил в Забайкалье, в Астраханской области, на Дальнем Востоке. С сентября 2013 года находился на должности начальника Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

За время прохождения службы награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Женат, воспитывает троих детей.