За два дня в Свободненском районе поймали пять браконьеров

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В течение двух дней инспекторы управления по охране животного мира Приамурья задержали в Свободненском районе пять браконьеров. У нарушителей обнаружили тушки 13 добытых ими фазанов. Между тем охота на фазана откроется в области только 15 октября.

«Фазаны выходят к дорогам, а также на поля, с которых еще не успели убрать сою. И зачастую становятся легкой добычей. С этим и связана столь сомнительная активность "охотников"», – отмечает начальник отдела охраны управления по охране животного мира Валерий Погасиенко.

В отношении нарушителей составлены административные материалы, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Всего за минувшую неделю на территории Приамурья инспекторы управления выявили 25 нарушений природоохранного законодательства. От рук браконьеров, помимо 13 фазанов, погибли 3 косули. Тушу одной из них нарушители выбросили на ходу из машины, завидев автомобиль охотнадзора.