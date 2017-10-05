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сегодня, 14:59 4

За два дня в Свободненском районе поймали пять браконьеров

За два дня в Свободненском районе поймали пять браконьеров
Фото: kiev.segodnya.ua

В течение двух дней инспекторы управления по охране животного мира Приамурья задержали в Свободненском районе пять браконьеров. У нарушителей обнаружили тушки 13 добытых ими фазанов. Между тем охота на фазана откроется в области только 15 октября.

«Фазаны выходят к дорогам, а также на поля, с которых еще не успели убрать сою. И зачастую становятся легкой добычей. С этим и связана столь сомнительная активность "охотников"», – отмечает начальник отдела охраны управления по охране животного мира Валерий Погасиенко.

В отношении нарушителей составлены административные материалы, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Всего за минувшую неделю на территории Приамурья инспекторы управления выявили 25 нарушений природоохранного законодательства. От рук браконьеров, помимо 13 фазанов, погибли 3 косули. Тушу одной из них нарушители выбросили на ходу из машины, завидев автомобиль охотнадзора.

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#природа #происшествия

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Комментарии
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  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    пять это хорошо, а сколько охотоведы сами дичи истребили, свои закрома на зиму заполняя-это история умалчивает.

  • гад

    гад
    2 часа назад

    многовато браконьеров развелось)

    пора лицензию на них выдавать ...

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    ПИСЬМО

    пять это хорошо, а сколько охотоведы сами дичи истребили, свои закрома на зиму заполняя-это история умалчивает.



    Отсюда вывод: браконьерить можно. Только при этом не попадаться.

    А чего? Им можно, а почему нам нельзя?

    P.S. Никогда этот народ лучше жить не станет.

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Я тож знаю одно дивное местечко, куда браконьеры наведываются, кому бы слить инфу за вознаграждение?!

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